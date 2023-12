Escaldes: El Pessebre vivent es trasllada al Prat del Roure

Presentació del Pessebre vivent 2023 d’Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha desgranat les principals novetats del Pessebre vivent d’aquest any. El conseller de Vida cultural, Valentí Closa, ha destacat que una de les novetats és el canvi d’ubicació, ja que el Pessebre es representarà dins d’un espai tancat com és l’edifici del Prat del Roure. D’aquesta manera, el públic que visiti la representació teatral ideada per Esteve Albert l’any 1955 formarà part, d’alguna manera, de l’espectacle.

El Pessebre vivent inclou altres novetats, com ara la presència de quatre músics que tocaran en directe i seran els encarregats de posar banda sonora a un espectacle que es reforçarà amb l’ús de les noves tecnologies. I és que la voluntat de tot plegat passa per fer un petit homenatge als pessebres del segle XX i XXI. En aquest sentit, la directora del Pessebre vivent, Irina Robles, ha dit que serà un espectacle “immersiu i vivencial”.

Així doncs, a través d’un audiovisual es projectaran imatges d’antigues edicions del Pessebre vivent. Es tracta de fotografies i vídeos custodiats per l’Arxiu Històric d’Escaldes-Engordany. El responsable de l’audiovisual, Hèctor Mas, ha destacat que en aquest treball s’han utilitzat diferents tècniques per a evitar caure en la simple projecció d’imatges d’arxiu. A més ha indicat que l’audiovisual no pren protagonisme a l’escena, ja que s’utilitza com a acompanyament o bé com a introducció.

No obstant això, l’essència del Pessebre vivent d’Esteve Albert serà ben present. Així, la vuitantena d’actors i actrius, inclosos els integrants de l’Esbart Santa Anna, representaran les escenes més importants i emotives posant en valor els oficis tradicionals del Pirineu. També les imatges audiovisuals permeten veure des de l’inici la presència d’Esteve Albert. Això es fa a través d’il·lustracions elaborades especialment per a aquesta obra. “El repte ha estat la unió de la tradició i la innovació”, ha declarat Hèctor Mas.

El Pessebre vivent es podrà veure els dies 22 i 23 de desembre i l’aforament màxim de cada passi serà de fins a 200 persones.

Les entrades es podran adquirir al web del Comú a un preu de 3 euros cadascuna i també a l’Oficina de Turisme i el dia de l’espectacle a les taquilles del Prat del Roure.