Govern desplega la Llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes

de vaques pasturant en un prat andorrà (SFGA)

El Govern ha aprovat el Reglament que regula el contingut dels estudis d’impacte ambiental de projectes i dels estudis ambientals estratègics de plans i programes. El text, de caràcter eminentment tècnic, desplega la Llei aprovada enguany d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.

La Llei té per objecte integrar els aspectes mediambientals en la redacció i l’autorització de projectes i de plans i programes que tenen efectes significatius sobre el medi ambient, amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible i garantir un nivell elevat de protecció del medi ambient. D’aquesta manera, el reglament fixa les característiques tècniques que han de complir els estudis ambientals en el marc de l’avaluació ambiental.

Cal recordar que la Llei recull per als projectes amb un impacte molt important sobre el medi, la realització de consultes adreçades a la ciutadania interessada de manera simultània a la informació pública. Amb la finalitat de prevenir danys al medi, la Llei reforça la vigilància i control durant l’execució de les obres per part de la direcció facultativa de l’obra mitjançant la figura del responsable de la vigilància ambiental i per part del cap d’obra que ha de conèixer el contingut dels documents ambientals.

Legalment també preveu la possibilitat d’adoptar mesures cautelars per a evitar la continuïtat d’infraccions o l’agreujament dels danys causats, inclou l’aturada cautelar de les obres d’un projecte quan aquest no segueixi els preceptes de la Llei i preveu la reparació de danys i l’obligació de restauració del medi a l’estat original.