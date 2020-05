Escaldes crea un fons de solidaritat i ajut de 2,5 MEUR

El Comú d’Escaldes-Engordany, ha decidit crear un fons de solidaritat i ajut per a afrontar la crisi social i econòmica derivada del Covid-19.

Aquest fons tindrà una dotació de 2,5 milions d’Euros i ha de venir a donar resposta a les necessitats de les persones, molt afectades per la preocupant situació tant en termes econòmics com socials. També tindrà en consideració l’ajut a l’empresa i negocis, amb la vocació de mantenir el teixit empresarial i els llocs de treball, i per tant el benestar i el poder adquisitiu dels treballadors i de les seves famílies.

Aquesta partida pressupostària es crea amb l’objectiu únic de fer front a la crisi social que es podria derivar de la pandèmia del Covid-19, i s’inclourà al pressupost 2020 que serà presentat, debatut i aprovat en breu.