Continua el descens de casos actius malgrat una nova hospitalització

A dia d’avui ja són només 142 els casos actius per covid-19 a Andorra, 9 menys que ahir. Malgrat això, avui cal sumar una nova hospitalització passant de 10 a 11 ingressats, 3 d’ells a la Unitat de Cures Intensives on dos d’aquests necessiten ventilació mecànica.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha recordat en roda de premsa aquesta tarda que les defuncions es mantenen en 48 i el nombre d’afectats totals arriba als 758, és a dir 2 més que ahir.

Al centre sociosanitari El Cedre ha ingressat un nou afectat i ara són 20. Malgrat no es compatibilitzen els casos provinents dels tests d’anticossos, en aquest cas si que s’ha fet per tal d’evitar una infecció doncs era una persona que no tenia símptomes. en aquest centre hi ha 6 dels afectats que provenen de la residència Salita i n’hi ha 5 en convalescència esperant la segona negativització i poder ser donats d’alta.

Entre el professional sanitari hi ha 11 afectats i dels cossos de Policia i Bombers, 4.

Martínez Benazet ha recordat que demà acaba la primera ronda de cribratge de l’estudi d’anticossos poblacional i ha agraït, de nou, “el suport de la població en una acció tan important com aquesta“. A més, ha reforçat la importància de participar en les dues rondes

El ministre ha presentat l’actualització de les corbes epidemiològiques, que “confirmen que no hi ha rebrot en la malaltia“. Tot i així, ha demanat que “no es perdi de vista que el virus encara hi és i podria produir-se en un futur”, pel que cal seguir les recomanacions indicades.