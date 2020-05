Dilluns es reincorporen uns 3.300 treballadors i ja seran 30.000

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, han presentat aquest dimarts els detalls de la primera subfase de la tercera etapa de represa de l’activitat econòmica, que s’iniciarà a partir del dilluns 18 de maig.

D’aquesta manera, seguint sempre els criteris de prudència sanitària i tenint en compte la tendència a la baixa de la corba epidemiològica de la COVID-19, s’amplien els sectors que ja estaven autoritzats a obrir des del 20 d’abril en la primera fase i des del 4 de maig en la segona fase.

En aquest sentit, Gallardo ha explicat que si la primera fase va suposar la represa d’activitats per facilitar el confinament i la segona d’activitats que no depenen del turisme per desenvolupar-se adequadament com la construcció o professions liberals; aquesta tercera etapa representa la reincorporació progressiva de la resta d’activitats. De fet, el ministre ha destacat que, “donat que aquesta etapa implica la reincorporació de moltes empreses i treballadors, es durà a terme en diferents subfases”.

Per tant, en aquesta fase 3A de reactivació econòmica està prevista “la reincorporació d’uns 3.306 treballadors, que s’afegeixen als 26.706 que ja s’han activat en les dues fases anteriors”, ha apuntat Gallardo. En tots els casos s’han de seguir les indicacions i recomanacions publicades pel Ministeri de Salut per prevenir el coronavirus SARS-CoV-2.

Concretament, des de dilluns podran obrir professions sanitàries, perruqueries, barberies i centres d’estètica, així com les consultes veterinàries. També s’afegeix la compravenda del sector immobiliari i diverses activitats del sector manufacturer. A més, les activitats d’edició i gràfiques, les agències de publicitat i d’intermediació de personal; i les llars d’infants també podran començar a prestar servei.

“Gràcies al bon comportament de tothom, podem continuar amb els plans d’obertura econòmica per intentar mitigar al màxim l’impacte econòmic de la crisi sanitària”, ha emfatitzat Eric Jover.

Segona fase de represa de les activitats esportives professionals i internacionals

Precisament, el ministre Jover ha detallat la segona fase de represa de les activitats esportives professionals i internacionals, que segueix amb la primera obertura que es va iniciar el 4 de maig amb 128 esportistes. Així, aquesta segona fase començarà demà 13 de maig amb la reincorporació d’aproximadament 300 esportistes federats. També s’amplien les freqüències d’entrenament i es reubiquen algunes pràctiques a emplaçaments més adequats.

En aquest sentit, en el motociclisme, tant professionals com internacionals a partir de la categoria Sub-18, es podrà entrenar entre les 10 hores i les 19 hores al Circuit Andorra-Pas de la Casa. La resta de federats han de coordinar els seus entrenaments amb la Secretaria d’Estat d’Esports.

Els ciclistes, tant professionals com internacionals a partir de la categoria Sub-18, podran entrenar entre les 9 hores i les 19 hores en carreteres de muntanya, evitant els nuclis urbans. Els federats podran entrenar dues hores diàries amb les mateixes condicions.

També es contempla que els tennistes professionals entrenin a les instal·lacions del PrinciEsport de Santa Coloma de 10 hores a 14 hores. La resta de tennistes federats, coordinaran els entrenaments, en funció de les categories, amb la Secretaria d’Estat d’Esports.

Per la seva banda, als becats del Programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) també tenen espais adaptats especialment per al desenvolupament de les seves activitats esportives. Els becats d’Esquí de Fons es concentraran en la Residència d’Entrenament en Alçada; pels becats de Natació en els pròxims dies s’habilitarà per als entrenaments la piscina del Centre Esportiu d’Ordino; i els becats de Muntanyisme podran realitzar entrenaments de muntanya en horaris coordinats amb la Secretaria d’Estat i, a més, s’hi podran afegir els membres dels equips nacionals.

Als becats ARA d’altres disciplines i als federats que competeixen a nivell internacional se’ls permet entrenar diàriament adaptant l’espai d’entrenament del Centre de Tecnificació d’Ordino.