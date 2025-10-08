La Generalitat accelera la vacunació del bestiar per la dermatosi nodular contagiosa

El Govern català ha acordat destinar 4 milions d’euros del fons de contingència de l’exercici de 2025 per a la campanya de vacunació de dermatosi nodular contagiosa (DNC) del bestiar boví. D’aquesta manera, es treballa per a evitar-ne la propagació a la resta de Catalunya i Espanya, cinc dies després que s’hagi confirmat el primer cas d’aquesta malaltia a l’Estat espanyol en una explotació bovina a Castelló d’Empúries (Alt Empordà), i després que s’hagi propagat a Itàlia i França. Dilluns, 6 d’octubre, es va detectar un segon cas a la demarcació de Girona.
La dermatosi nodular contagiosa és, segons la normativa europea, una malaltia de categoria A per als animals de l’espècie bovina i, en conseqüència, ha de ser erradicada immediatament en cas de ser detectada. Després que se n’hagin constatat dos focus a Catalunya, és indispensable plantejar un pla de vacunació d’emergència a la zona afectada per a evitar que la malaltia es propagui a la resta del territori català i a la resta de l’Estat Espanyol. La campanya de vacunació a Itàlia i a França està donant bons resultats per a frenar l’avanç de la malaltia. Mentre, al Principat d’Andorra se segueix amb atenció l’evolució de la situació a ambdues bandes de la frontera.
La malaltia requereix una resposta ràpida, ja que es transmet fàcilment. D’altra banda, la seva afectació pot generar un alt impacte econòmic en les explotacions ramaderes afectades, especialment en el sector de bestiar boví de llet, on pot provocar una reducció de la producció. Així, el seu impacte és significatiu tant per les repercussions directes com per les afectacions al comerç d’un país. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat continua aplicant i reforçant les mesures de control i vigilància amb l’objectiu de contenir la propagació de la malaltia i protegir la salut del bestiar.
Dos focus a Catalunya
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete, a Madrid, va confirmar el passat divendres, 3 d’octubre, un cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació de bestiar boví a l’Alt Empordà (Girona). Per a actuar sobre aquest cas, es va iniciar el sacrifici de tots els animals afectats i susceptibles (123 vedells) i es van destruir els productes relacionats, com ara els canals, la llet, pells, fems o pinso. També es van netejar i desinfectar les instal·lacions i vehicles d’explotació i es va establir un control d’entrades i sortides de la granja.
El Departament ha activat totes les mesures de restricció en una zona de protecció de 20 km al voltant del focus, que es mantindrà durant un mínim de 28 dies sempre que no hi hagi nous casos. També ha establert una zona de vigilància de 30 km més a partir de la Zona de protecció. D’aquesta manera, es delimita una àrea de 50 km al voltant del focus que es mantindrà 17 dies més sense nous casos (en total 45 dies). A més, s’ha decretat l’activació immediata de la prohibició de moviments d’animals i controls clínics sistemàtics.
El Departament recorda que la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) no suposa cap risc per a la salut de les persones, atès que el virus només afecta el bestiar boví i no hi ha cap risc de contagi amb el consum de carn o llet.