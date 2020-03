El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Estat espanyol ha comunicat aquest dimarts que autoritza l’obertura d’un hotel de Puigcerdà, el Terminus, per atendre treballadors dels serveis essencials, com poden ser transportistes de mercaderies, sanitaris o policies que hagin de treballar a la Cerdanya o a comarques veïnes. Aquest és tot i que romandran tancats al públic.

El Terminus és al costat mateix de l’estació de tren i de la parada de bus de la capital cerdana i de moment és l’únic establiment de l’Alt Pirineu que tindrà aquesta autorització, la qual no permet l’obertura al públic general. A banda de l’establiment de Puigcerdà, s’hi ha incorporat un hotel a Tarragona i dos a l’àrea de Girona. De moment, no n’hi ha cap d’autoritzat a l’àrea de la plana de Lleida.

De fet, fins ahir mateix només hi havia 6 hotels oberts a Catalunya per allotjar personal especial: Atenea i NH Sants (Barcelona); Flora Parc (Castelldefels), Salles Hotel Ciutat (el Prat de Llobregat), Travé (Figueres) i Hotel Nacional (la Jonquera). Ara s’hi han incorporat 11 més, de manera que ara són tot just 17. A banda del Terminus de Puigcerdà, també s’hi han afegit: Ronda Lesseps, SB Zero, Generator, Continental Palacete i Hotel Torres (Barcelona); Hotel Europa (Girona), Hotel Palau Girona (Sant Julià de Ramis), Apartaments Los Peces (Salou), SB Ciutat de Tarragona (Tarragona) i SB Corona (Tortosa).

Els transportistes de mercaderies podran fer ús dels serveis de restauració o lavabo dels hotels, encara que no s’hi allotgin, segons l’ordre ministerial, que seguirà vigent fins a la finalització de l’estat d’alarma o fins que les noves circumstàncies permetin fer canvis. L’ordre també emplaça els establiments a prendre les mesures necessàries per evitar més contagis del coronavirus.