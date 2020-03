La llibreria Purgimon de la Seu d’Urgell s’ha sumat a la campanya #LlibreriesObertes. La iniciativa, impulsada per la cooperativa Som* i l’agència Mortensen, es va presentar dilluns de la setmana passada i es basa en una plataforma perquè els lectors puguin seguir comprant llibres, tot i que per tenir-lo físicament hauran d’esperar que l’establiment obri passada la crisi del coronavirus.

L’objectiu de Llibreries Obertes és donar suport a les llibreries de ciutats, pobles i barris, i fer-los més fàcil aixecar la persiana un cop passi la pandèmia. LlibreriesObertes.cat és una web que aplega novetats del 2019 i 2020 de més de 500 editorials i que té l’objectiu de vendre 30.000 llibres en total. De moment s’han superat els 2.800 exemplars.

El lector entra al catàleg, escull quina novetat vol entre més de 6.000 títols, i tria en quina llibreria vol contribuir i recollir d’aquí unes setmanes el llibre. Entre els establiments que es poden triar també hi ha la llibreria La Puça d’Andorra la Vella, i les llibreries La Singratalla i Bochaca de Tremp.

Més de 300 llibreries

Els organitzadors han especificat que el llibreter rebrà el 100 per cent dels diners que generarà la venda dels llibres. En rebre cada comanda, l’establiment rebrà el 50 per cent de l’import i quan pugui tornar a obrir, el 50 per cent restant.

De moment, hi ha inscrites més de 300 llibreries de proximitat de Catalunya, Andorra, el País Valencià i les Illes Balears, tot i que a través d’un formulari s’hi poden afegir tantes com es vulgui. La plataforma, asseguren, té suficient capacitat per aguantar un trànsit molt elevat de comandes.