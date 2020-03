El Comitè Olímpic Andorrà es planteja la idoneïtat de celebrar els Jocs dels Petits Estats l’any vinent. Les afectacions econòmiques són el principal punt en contra per organitzar l’esdeveniment i en la pròxima reunió del patronat es posarà sobre la taula una possible anul·lació .

L’experiència a Montenegro el 2019 obria un escenari esperançador i il·lusionant per Andorra l’any 2021, però tot això podria canviar arran de l’aparició del coronavirus i totes les seves afectacions.

Segons ha informat RTVA, des del COA plantegen el dubte de la conveniència d’organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques.

L’impacte econòmic de la crisi, on el Govern ha reconegut retallades en la parcel·la esportiva per al pressupost de les entitats esportives, així com la problemàtica perquè estiguin llestes infraestructures com els Serradells o el camp de tir són dues les principals motivacions.

L’esdeveniment andorrà ja havia començat a rodar, malgrat que la Covid-19 podria aturar-lo en sec. El Govern ja havia fet les primeres inversions i s’havia triat una mascota.

Tot i això, la decisió quedarà supeditada a una futura reunió del patronat prevista al maig, on es posarà sobre la taula la continuïtat dels Jocs.

En cas de tirar-ho endavant, la confirmació de les dates de Tòquio l’any 2021 del 23 de juliol al 8 d’agost no suposaria cap problema per la celebració de l’esdeveniment andorrà.