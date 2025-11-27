Les víctimes de violència de gènere disposaran d’un botó de seguretat que avisa directament la Policia

Les víctimes de violència de gènere amb un risc mitjà o alt i que estan en seguiment per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) disposaran d’un botó de seguretat que en prémer-lo avisa directament la Policia. Aquesta iniciativa s’emmarca en una política integral de prevenció, protecció i suport continuat, i referma el compromís ferm i inqüestionable del Govern envers les víctimes de violència de gènere, impulsant mesures que reforcen la seva seguretat i autonomia, ha exposat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.
L’objectiu de la mesura és incrementar la protecció de la víctima, segons Cadena, amb la reducció del temps de resposta i d’activació de la Policia, oferint un mecanisme de seguretat constant, ja que el botó permet activar una alerta immediata a la Policia i geolocalitzar la víctima amb tan sols prémer-lo. Es tracta d’un dispositiu electrònic portàtil que està connectat directament amb el cos de Policia, vinculat a una aplicació del mòbil de la usuària que permet enregistrar àudio de la situació, enviar l’alerta i la posició a la Policia. Aquesta alerta s’envia al centre de comandament de la Policia i aquesta aplica el protocol escaient, amb l’activació de la patrulla més propera. Les dones que disposin d’aquest botó se’ls identificarà amb un codi, per a assegurar el seu anonimat.
La posada en marxa d’aquest nou mecanisme és gràcies a la col·laboració publicoprivada, concretament entre el Govern i una empresa de seguretat del país. Per aquest motiu, aquest dijous s’ha signat un conveni entre el Govern (a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i del Ministeri de Justícia i d’Interior) i el Grup Menta, pel qual l’empresa posa a disposició del Departament de Polítiques d’Igualtat els dispositius i el software necessaris per a engegar aquest mecanisme de protecció addicional.
Protocol d’actuació de la Policia
Un cop la víctima prem el botó, la Policia rep una alerta a la Sala d’Informació, Coordinació i Comandament. Quan s’activa aquesta alerta, la Policia té la geolocalització per a enviar immediatament la patrulla que es trobi més a prop. Al mateix temps, la Sala d’Informació, Coordinació i Comandament va rebent l’àudio que l’aplicació està enregistrant sense necessitat que la usuària tregui el mòbil. A través d’aquest àudio, la usuària pot donar més informació de la ubicació exacta i de la situació que s’està produint. Un cop es tanca l’actuació policial, es registra l’incident i, a partir d’aquí, es fa seguiment de la situació que se’n derivi per part de la Policia i del SAVVG, així com altres actors implicats, si s’escau.
Aquest sistema, segons el director adjunt del cos de Policia, Antoni Rodríguez, permet reduir el temps de resposta entre l’avís i la intervenció policial, garantint així una protecció més immediata i efectiva. Els avisos directes estaran disponibles les 24 hores els set dies de la setmana, amb un monitoratge permanent de les alertes per part de la Policia. Està previst que mensualment la Policia faci proves de funcionament amb les usuàries.
Criteris d’adjudicació del botó de seguretat a les víctimes
Per a poder disposar del dispositiu, les víctimes hauran de seguir una sèrie de criteris. El primer d’ells és estar en seguiment per part del Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere del Govern i tenir un nivell de risc mitjà o alt. A més, se’ls demanarà el consentiment per a participar en aquest servei i acceptar la normativa d’ús. També es contemplarà en els criteris per a atorgar el dispositiu, estar en un recurs d’acollida del SAVVG. Finalment, la convivència amb l’agressor no serà un criteri d’exclusió per a poder obtenir el botó de seguretat.