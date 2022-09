Es modificarà el Reglament de l’Observatori de la Igualtat per a reforçar la seva eficiència i eficàcia

L’executiu andorrà anuncia la modificació del Reglament de l’Observatori de la Igualtat del 19 de febrer del 2020. Amb l’objectiu de reforçar la seva eficiència i eficàcia es reformula l’estructura d’aquest ens. En concret, es substitueixen les comissions per un grup de treball transversal per als àmbits d’actuació de les polítiques públiques vinculades a la igualtat, del qual en formaran part representants del departament d’Estadística, d’Andorra Recerca i Innovació i del Ministeri. Així, es reforça, alhora, la coordinació per a recollir i analitzar les dades que han de fonamentar el treball de l’Observatori.

A més, es garanteix la participació de la societat civil mitjançant l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri. Es defineix que l’àrea ha de convocar prèviament a les sessions de treball a les entitats cíviques amb la finalitat d’obtenir una aproximació més qualitativa a la realitat dels diferents grups o col·lectius. D’aquesta manera, es fixa que les associacions i entitats cíviques han de participar en l’elaboració de les propostes juntament amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i ser preses en consideració a l’hora de definir les prioritats de recerca i estudi de l’Observatori.

Es recorda que l’Observatori de la Igualtat s’encarrega de la recopilació i anàlisi de totes les dades existents sobre la igualtat i no-discriminació incloent-hi la perspectiva comparada. Aquest recull, garanteix la coordinació entre les diferents administracions públiques i privades del país, així com una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques.