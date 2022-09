Les operacions amb criptodivises deixaran de ser anònimes a la UE

Segons anuncia el Parlament Europeu, aquesta institució ha aprovat el primer marc regulador per als criptoactius, les transaccions dels quals posa al mateix nivell que les bancàries.

La regulació de les criptomonedes estarà contemplada en dues legislacions: d’una banda, l’AML (Anti-Money Laundering) i, per l’altra, la denominada MiCA (Markets in Crypto-Assets).

La primera d’aquestes, l’AML, aconsegueix més enllà de les criptomonedes, però pel que concerneix aquestes, obliga als prestadors de serveis a guardar la informació que permeti identificar, tant a l’emissor com al destinatari, d’una operació realitzada amb criptomonedes.

Aquesta informació podrà ser sol·licitada per les autoritats judicials i policials en el cas d’una recerca, i posa a la mateixa altura les transaccions de criptomonedes i les transaccions amb diners tradicionals.

Deixant de costat altres consideracions, cert és que l’anonimat de les criptomonedes ha portat al seu ús per part d’organitzacions criminals, com en el cas dels ciberdelinqüents que han utilitzat el Bitcoin per a cobrar els rescats d’ordinadors encriptats mitjançant ransomware.

Però, a més de la seguretat dels estats membre de la Unió en poder identificar les parts que participen en una operació amb criptomonedes, el nou marc regulador també cerca, mitjançant la MiCA, atorgar salvaguardes als inversors, protegint-los de caure víctimes d’esquemes fraudulents com les estafes piramidals o altres manipulacions per part dels creadors de criptodivises, com ara l’ús privilegiat d’informació per a realitzar operacions.

També els proveïdors de serveis, com a moneders de criptomonedes, hauran d’assegurar els béns dels seus clients i usuaris, sota pena de ser sancionats en cas que aquests usuaris pateixin la pèrdua dels seus béns.

I, finalment, els diversos actors implicats en el mercat de les criptomonedes hauran de proporcionar informació sobre la seva petjada ecològica. Per a això, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) desenvoluparà la metodologia i els estàndards aplicables.

La gran despesa energètica que comporta la mineria de criptomonedes i la creació de NFTs constitueix un dels principals problemes de l’ús de la tecnologia Blockchain.

