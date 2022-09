Pas definitiu per a la restauració de la maquinària hidràulica de la Mola i serradora de Cal Pal

La mola i serradora de Cal Pal, a la Cortinada, és un conjunt de dos edificis de tipologia tradicional adossada, pròpia d’aquesta zona dels Pirineus– va deixar de funcionar els anys 1960 i va ser restaurada el 1996 per a preservar i donar a conèixer els molins fariners i el patrimoni cultural de la parròquia d’Ordino.

Aquell mateix any es va reobrir la infraestructura com a un centre d’interpretació en la configuració de serradora, amb una restauració de tots els elements originals associats a la mecanització del treball de la fusta.

En aquell moment, no es va dur a terme una restauració funcional del molí ja que li manca tot el sistema de posicionat, transmissió i maniobra per comprendre’l i fer-lo funcionar com abans.

Per aquest motiu, la finalitat de la licitació aprovada pel Govern és fer una intervenció per a posar en marxa el molí i explicar, així, el seu funcionament i donar rellevància a la seva aportació al patrimoni. Per a fer-ho, els treballs previstos inclouen qüestions com la fabricació i instal·lació d’una nova palanca de fusta o del conjunt d’una nova roda hidràulica, entre d’altres.

El concurs és nacional, de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad, i també es podrà recollir de manera presencial al Servei de Tràmits. Les empreses interessades tenen temps fins el proper 6 d’octubre per a presentar les seves ofertes en horari d’atenció al públic al Servei de Tràmits del Govern.