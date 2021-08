Es licita el concurs per a elaborar el futur portal web del Relat Nacional d’Andorra

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació dels treballs per a elaborar el portal web del Relat Nacional d’Andorra.

L’any 2019 es van iniciar els treballs d’elaboració del Relat Nacional d’Andorra, dedicat a la preparació del discurs per al futur Museu Nacional. De forma més àmplia, però, es destaca que el relat té la voluntat d’esdevenir una eina per a l’explicació de la història d’Andorra, del seu territori i de la relació d’aquesta amb les comunitats veïnes i en l’àmbit internacional, oferint recursos històrics per a la ciutadania.

Per tant, es vol crear un document amb els grans punts clau de la història del país, incloent-hi també un catàleg del patrimoni bàsic del país (immoble, moble i immaterial), i, entre d’altres, anar tancant aquells buits historiogràfics amb noves recerques.

En el marc de l’estratègia digital del relat, es planteja la creació i manteniment d’una plataforma web en la qual es pugui incorporar el contingut del relat de forma fàcil i que integri els diversos canals de comunicació en línia: llocs web, comunitats digitals, etc.

El concurs és nacional, de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad, i també es podrà recollir de manera presencial al Servei de Tràmits. Les empreses interessades tenen temps fins al pròxim 23 de setembre d’enguany per a presentar oferta en horari d’atenció públic del Servei de Tràmits del Govern.