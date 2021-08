Andorra Parl’App, un projecte que vetlla per a garantir l’accessibilitat de la informació a tothom

Garantir l’accessibilitat de la informació de forma unànime. Amb aquest objectiu s’està arrelant amb força el projecte Parl’App que, a través de codis QR, ofereix explicacions d’interès turístic, social i cultural mitjançant petits vídeos en quatre idiomes, amb subtítols de lectura fàcil i llengua de signes.

Parl’App va néixer fa tres anys amb la necessitat de proporcionar més informació cultural i turística del país. Un objectiu que ha derivat en la voluntat d’oferir totes les eines per a garantir una comprensió universal. Així ho constata la CEO d’Andorra Parl’App, Resma Punjabi, ressaltant que aquest plantejament hauria de ser bàsic a l’hora d’arrencar qualsevol iniciativa.

El mitjà bàsic és el codi QR. L’usuari hi pot accedir a través d’un dispositiu mòbil i un cop hi entra, se li obre un menú amb quatre idiomes. Un cop en selecciona un, li apareix la informació amb audiodescripció, llengua de signes i subtítols. A més, en el menú inicial també hi ha un mapa que mostra on es troben la resta de codis del projecte.

A tall de mostra, el del Circuit de les Fonts és el primer panell de Parl’App que no només ofereix informació per a persones amb algun tipus de discapacitat visual o auditiva, sinó que compta amb un disseny de fàcil comprensió per a tothom. I és que a banda de tenir inserit el QR, el plànol també presenta relleus i informació en braille, entre altres elements, com ara que el panell està situat en una alçada concreta tal com recullen les normatives europees. Segons el conseller d’accessibilitat del comú d’Escaldes-Engordany, Toni Fernández, aquesta és una qüestió que cal actualitzar de forma generalitzada.

Com a usuari amb una discapacitat visual, Fernández recalca que aquests recursos són essencials i a la vegada molt poc freqüents i es reclamen sobretot en els serveis bàsics.

La iniciativa té una vintena d’enclaus actius, però també treballa per a ser present a museus i exposicions, fer-se extensiva a tot el país, en el marc del programa Infoturisme d’Andorra Turisme i els comuns, i ja ha mantingut contactes amb organismes de l’exterior.