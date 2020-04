Es donen a conèixer els guanyadors del IV Concurs WhatsApp Relats de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra

Les institucions i entitats organitzadores del IV Concurs WhatsApp Relats per a alumnes de 4t d’ESO i nivells equivalents de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, han fet públic el veredicte del jurat del certamen, amb els premis corresponents. Els guanyadors s’havien de conèixer en el moment de l’acte de lliurament dels premis, programat per al dia 12 de març a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, el qual, però, va haver de ser suspès a causa de les primeres mesures de prevenció que les autoritats sanitàries van dictar enfront de la pandèmia de la COVID-19.

Davant la impossibilitat de reprogramar l’entrega de premis abans que acabi el curs escolar, les institucions i entitats organitzadores han acordat comunicar el veredicte als 10 alumnes que havien quedat finalistes i fer-los arribar els premis corresponents, de manera individualitzada, als seus domicilis. La informació s’ha tramès també als centres educatius dels alumnes guardonats. Tanmateix, s’ha previst convidar els guanyadors d’enguany a l’acte de lliurament dels premis de la convocatòria 2021, per tal que tinguin el reconeixement públic que els correspon.

Al concurs hi van participar 775 alumnes de 15 centres educatius de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, cadascun dels quals amb un relat d’un màxim de 100 paraules sota l’enunciat “M’escoltes?”. Una comissió d’avaluació, integrada per tècnics del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra i del Departament d’Educació de la Generalitat, van fer una selecció de 100 relats, els quals van passar a la consideració del jurat, que va estar format per Sandra Adam, Teresa Colom, Ruth Dencàs, Txema Díaz-Torrent, Isidre Domenjó, Júlia Fernández, Manel Figuera, Enric Quílez, Roser Porta i Iñaki Rubio. El jurat va escollit 10 finalistes i, entre aquests, va atorgar un primer, un segon i un tercer premi.

Premiats

1r premi: Izan Mazo Cascales (Lycée Comte de Foix – Andorra)

2n premi: Carla Rodríguez Vilalta (Institut Pere Borrell – Puigcerdà)

3r premi: Íngrid Cardoso Leituga (Lycée Comte de Foix – Andorra)

Finalistes (per ordre alfabètic)

Joan Alís Rodríguez (Lycée Comte de Foix – Andorra)

Judith Alonso Bifet (Lycée Comte de Foix – Andorra)

Zoe Campos Corral (Institut Pere Borrell – Puigcerdà)

Vera Combalié (Institut Val d’Aran – Vielha)

Èricka Font Real (Lycée Comte de Foix – Andorra)

Judit Isanta Marcos (Institut Val d’Aran – Vielha)

Elena Solé Tarrés (Institut Joan Brudieu – La Seu d’Urgell)

Premis i organització

El primer premi consisteix en una tauleta electrònica; el segon, en un rellotge intel·ligent; i el tercer, en una motxilla. Els set finalistes restants rebran cadascun d’ells un joc d’auriculars sense fils.

El concurs ha estat organitzat pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell – Cerdanya del Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu.

Relats premiats