És divertit disfressar gossos i gats?

Les disfresses per a gossos i gats cada vegada són més freqüents en festes com Carnaval, però els experts adverteixen que l’animal pot estressar-se i sentir-se molest amb un vestit. I és que, per Carnestoltes, tot sovint, hi ha qui es llança a disfressar els seus gossos i gats sense pensar en possibles conseqüències.
Disfressar gossos i gats en festes com Carnaval o Halloween és cada vegada més habitual. La febre de vestir gossos i gats potser encara no arriba a la nostra zona a les dimensions que ha adquirit en altres països com els Estats Units.
Tot i això, a les fàbriques de disfresses, els vestits d’home llop per a nen, del malvat Freddy Krueger i de vampiressa ja comparteixen prestatgeria amb altres pensats en exclusiva per a animals; una cosa gairebé impensable fa només uns anys.
Disfressar el gos o el gat pot ser simpàtic per a algunes persones. Però, què en pensa l’animal? Els experts en comportament caní adverteixen que l’animal es pot estressar i sentir-se molest amb un vestit. “Posar una disfressa a un gos és ignorar alegrement l’essència canina”, afirma Alexandra Horowitz, etòloga canina i autora de Dins del gos: el que el gos veu, fa olor i sap. Humanitzar l’animal, per tant, pot tenir alguns perills: disfressar-se no és un motiu festiu per al gos sinó, més aviat, una experiència desconcertant.
Per Redaccio-consumer-eroski