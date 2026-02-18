Fa 93 anys naixia Yoko Ono. La causant de la dissolució dels Beatles?

Un 18 de febrer de 1933, ja fa d’això 93 anys, venia al món, Yoko Ono, a Tòquio (Japó). Es va casar amb el mític i enyorat John Lennon. L’enllaç va ser el 1969. Yoko Ono s’ha dedicat, a nivell professional, al rock avantguardista i a les arts plàstiques. És un dels personatges més odiats pels fans dels Beatles, doncs es considera que, ella, va ser la causa principal per la qual es va separar el grup, provocant moltes divergències entre els seus integrants.
Musicalment, el món es divideix entre els que adoren els udols de Yoko Ono i els que prefereixen un mal de queixal abans que escoltar un dels seus discos. En tot cas, moltes felicitats pel seu 93è aniversari.
Font: EfeEme.com