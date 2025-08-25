Es concedeixen 1.218 ajuts econòmics ocasionals durant el tres primers mesos de l’any

By:
On:
In: Economia
Una persona "fent números" per a arribar a final de mes
Imatge simulada d’una persona “fent números” per a arribar a final de mes (freepik)

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el primer trimestre de 2025 ha estat de 527, de les quals el 98,9% han estat resoltes favorablement (521). S’han concedit ajuts per un import total d’1.883.551 euros. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 1.218 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar atenent les necessitats bàsiques amb un 43,5%.

Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 65,7% dels ajuts i els homes el 34,3%. Els ajuts han estat concedits a 459 llars i han beneficiat a 713 persones, amb un import anual mitjà per llar de 4.103,60 euros.

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (305 llars, 66,4% dels ajuts) i les monoparentals (98 llars, 21,4% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, les llars dels espanyols i dels andorrans reben el 36,5% i el 32,1% dels ajuts, respectivament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]