La Generalitat preserva i fomenta la cria de races autòctones catalanes que estan en risc d’amenaça

Un exemplar de vaca bruna del Pirineu (Govern.cat)
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya treballa per a fomentar i preservar les races autòctones catalanes que estan en risc d’amenaça. El Departament executa una sèrie d’actuacions, entre les quals destaquen les ajudes al sector per a desenvolupar el programa de cria de les races, que es convoquen anualment i que aquest any han estat de 296.841,53 euros.

Les beneficiàries d’aquests ajuts són les organitzacions o les associacions reconegudes oficialment pel Departament català d’Agricultura. En concret, es consideren despeses subvencionables la creació o el manteniment de llibres genealògics; les despeses derivades de la gestió del programa de millora reconegut oficialment per a la raça, orientades a la conservació in situ de la raça; la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment, i les proves destinades a l’avaluació genètica o al rendiment del ramat.



Les deu associacions beneficiàries són les següents:

  1. Federació d’Associacions de Criadors de Cavall Pirinenc Català (FECAPI)
  2. Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca
  3. Associació de Criadors de Gallina de Raça Empordanesa
  4. Associació del Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC)
  5. Associació de Ramaders de Cabra Blanca de Rasquera (ARCABRA)
  6. Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa (ANCRI)
  7. Federació Catalana de la Raça Bruna del Pirineus (FEBRUPI)
  8. Associació de Criadors de Vaca Pallaresa
  9. Associació de Criadors d’Oví de Raça Aranesa (ACORA)
  10. Associació de Ramaders de la Vaca de l’Albera

Aquests ajuts són cofinançats entre el Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha aportat 111.376,41 euros a càrrec dels pressupostos, i el Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que ha aprovat una dotació de 185.465,12 euros, mitjançant la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.



Unes races que cal preservar

Les races autòctones catalanes són aquelles que tenen el seu origen a Catalunya, encara que hagin pogut estendre’s a altres àrees. A Catalunya es poden trobar les races autòctones següents:

  1. Ase català i cavall pirinenc català.
  2. Vaquí: vaca bruna dels Pirineus, vaca de l’Albera i vaca pallaresa.
  3. Oví: ovella ripollesa, ovella xisqueta i ovella aranesa.
  4. Cabrum: cabra blanca de Rasquera.
  5. Gallines: gallina penedesenca, gallina del Prat i gallina empordanesa.
  6. Oques: oca empordanesa.

La situació d’aquestes races és diferent segons la seva evolució. Les ovelles ripollesa i xisqueta i la vaca bruna dels Pirineus són prou nombroses i s’integren en explotacions competitives, mentre que, per exemple, les races d’aus es mantenen amb una població més reduïda.

Les races autòctones representen el record viu de la història i la cultura rural del país. Generalment pertanyen a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar.

