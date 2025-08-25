La Generalitat preserva i fomenta la cria de races autòctones catalanes que estan en risc d’amenaça

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya treballa per a fomentar i preservar les races autòctones catalanes que estan en risc d’amenaça. El Departament executa una sèrie d’actuacions, entre les quals destaquen les ajudes al sector per a desenvolupar el programa de cria de les races, que es convoquen anualment i que aquest any han estat de 296.841,53 euros.
Les beneficiàries d’aquests ajuts són les organitzacions o les associacions reconegudes oficialment pel Departament català d’Agricultura. En concret, es consideren despeses subvencionables la creació o el manteniment de llibres genealògics; les despeses derivades de la gestió del programa de millora reconegut oficialment per a la raça, orientades a la conservació in situ de la raça; la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment, i les proves destinades a l’avaluació genètica o al rendiment del ramat.
Les deu associacions beneficiàries són les següents:
- Federació d’Associacions de Criadors de Cavall Pirinenc Català (FECAPI)
- Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca
- Associació de Criadors de Gallina de Raça Empordanesa
- Associació del Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC)
- Associació de Ramaders de Cabra Blanca de Rasquera (ARCABRA)
- Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa (ANCRI)
- Federació Catalana de la Raça Bruna del Pirineus (FEBRUPI)
- Associació de Criadors de Vaca Pallaresa
- Associació de Criadors d’Oví de Raça Aranesa (ACORA)
- Associació de Ramaders de la Vaca de l’Albera
Aquests ajuts són cofinançats entre el Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha aportat 111.376,41 euros a càrrec dels pressupostos, i el Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que ha aprovat una dotació de 185.465,12 euros, mitjançant la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
Unes races que cal preservar
Les races autòctones catalanes són aquelles que tenen el seu origen a Catalunya, encara que hagin pogut estendre’s a altres àrees. A Catalunya es poden trobar les races autòctones següents:
- Ase català i cavall pirinenc català.
- Vaquí: vaca bruna dels Pirineus, vaca de l’Albera i vaca pallaresa.
- Oví: ovella ripollesa, ovella xisqueta i ovella aranesa.
- Cabrum: cabra blanca de Rasquera.
- Gallines: gallina penedesenca, gallina del Prat i gallina empordanesa.
- Oques: oca empordanesa.
La situació d’aquestes races és diferent segons la seva evolució. Les ovelles ripollesa i xisqueta i la vaca bruna dels Pirineus són prou nombroses i s’integren en explotacions competitives, mentre que, per exemple, les races d’aus es mantenen amb una població més reduïda.
Les races autòctones representen el record viu de la història i la cultura rural del país. Generalment pertanyen a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar.