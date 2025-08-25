Finalitza la 14a edició del FeMAP amb un èxit de públic

La 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha posat punt final amb dos concerts de cloenda de La Grande Chapelle que han estat un autèntic èxit de públic, amb els espais d’Escaló (la Guingueta d’Àneu) i Camprodon plens de gom a gom. Enguany, el Festival ha superat la xifra total d’assistents, arribant a més de 5.500 persones. La venda d’entrades ha crescut un 5% respecte a l’any anterior i també s’ha incrementat l’interès pels Packs Turístics, que han generat fins a 239 pernoctacions directes al territori.
En total, el FeMAP ha ofert 54 concerts repartits en 41 municipis del Pirineu català, Andorra i la Catalunya Nord. La programació ha combinat propostes de petit format amb grans agrupacions vocals i instrumentals, configurant un cartell divers i de qualitat.
Les entrades s’han esgotat en 11 concerts i molts d’altres han registrat ocupacions molt altes. A més, els Concerts amb Gust i les activitats complementàries han mantingut un alt nivell de participació i valoració positiva per part dels assistents.
La presència del FeMAP als mitjans públics també ha estat destacada: entre Ràdio Nacional i Catalunya Música s’han enregistrat les actuacions de 16 dels 25 grups participants, fet que garantirà una àmplia difusió més enllà del Festival.
Un any més, el FeMAP ha apostat pel seu vessant més inclusiu i social. El FeMAP Social ha ofert 25 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental i altres col·lectius amb dificultats d’accés a l’oferta cultural, reafirmant el seu compromís amb la cultura accessible.
Amb aquesta 14a edició, el FeMAP referma la seva trajectòria com a projecte cultural de llarg recorregut i amb una connexió molt estreta amb el territori i el públic.