ERC denuncia nous atacs de fauna salvatge al bestiar a l’Alt Pirineu i demana “solucions contundents”

Intervenció de Pepe Vidal al Parlament de Catalunya

El diputat d’ERC, Pepe Vidal, ha denunciat aquest dijous que darrerament hi ha hagut nous “atacs per part de la fauna salvatge protegida al bestiar de l’Alt Pirineu i Aran”. Per això, Vidal ha demanat des del Parlament català “solucions contundents al Govern per a reparar els danys a la nostra ramaderia”.

En aquest context, el parlamentari pallarès ha presentat a la cambra una bateria de preguntes escrites, adreçades a la Generalitat, en què comença demanant per l’estat del pagament de les indemnitzacions als ramaders afectats pels darrers atacs. Vidal ha demanat saber “si el Govern disposa d’un registre dels atacs de la fauna salvatge protegida al bestiar” i, alhora, ha sol·licitat “una relació del nombre d’atacs registrats en els darrers cinc anys, especificant l’atac per la seva localització, l’espècie atacant, l’espècie de bestiar atacat i, si s’ha pagat indemnització, quin ha estat l’import en cas d’havers-se pagat, i quan de temps ha tardat en pagar-se”.

En la mateixa línia, el també alcalde de Llavorsí ha demanat “saber quin import es paga actualment per a cada ovella, vaca, cabra o cavall mort en conseqüència d’aquests atacs”. Finalment, i pel que fa específicament a l’os bru, Vidal ha preguntat “quants exemplars té comptabilitzats el Govern al Pirineu català” i l’ha instat a aclarir “quin és el nombre d’exemplars màxim que pot assumir aquest territori, per a mantenir un equilibri entre aquesta espècie i la resta d’activitats que s’hi desenvolupen”.