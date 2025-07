Mejía tanca, satisfeta, el Mundial de Singapur sent 58a als 5 km

La nedadora del Principat, Alexandra Mejía (FAN)

Alexandra Mejía ha posat punt final aquesta matinada la seva participació en el Mundial de natació que es disputa a Singapur. La nedadora del Principat s’ha estrenat en una prova de 5 quilòmetres en aigües obertes després de les males sensacions que van deixar la prova de llarga distància (10km). L’andorrana ha finalitzat en 58a posició la prova a més d’onze minuts de la guanyadora.

“Estic contenta d’haver pogut acabar aquesta prova, ha estat el meu primer 5 km internacional”, ha destacat la becada per World Aquàtics que ha assegurat que les condicions de calor i humitat han marcat la seva actuació al llarg de tot el mundial. “Malgrat les condicions he pogut representar a Andorra, per primer cop a la història, en un mundial d’aigües obertes; ha estat molt dur perquè feia molta calor, però estic contenta”, ha asseverat Alexandra Mejía.





Torn per a la natació

Amb la modalitat de les aigües obertes ja finalitzada, la representació andorrana passa ara a la piscina amb Kevin Teixeira i Nàdia Tudó que són ja camí asiàtic.

El primer a saltar al World Aquatics Championships Arena serà l’estrella dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, Kevin Teixeira, amb la prova dels 400m lliures, el diumenge 27. Dilluns 28 debutarà la també medallista als JPEE 2025, Nàdia Tudó, amb els 100m braça, mentre que el dimarts 29 Teixera tancarà el seu mundial amb els 800m lliures.

Finalment, Nàdia Tudó acabarà la participació tricolor amb el 200m braça el dia 31 de juliol.