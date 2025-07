511.436,08 euros per al desenvolupament rural a l’Alt Urgell i la Cerdanya

El poble d’Estamariu, a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

Tret de sortida de la convocatòria dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader de Catalunya d’enguany, impulsats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027.

L’objectiu principal dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. S’adrecen a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris; la creació i desenvolupament de microempreses i pimes; el foment d’activitats turístiques; la conservació i millora del patrimoni rural; i els serveis a les persones. El valor dels ajuts per aquesta convocatòria al territori LEADER format per les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya és de 511.436,08 euros.

Poden sol·licitar els ajuts persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMES, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%), així com persones de naturalesa pública, com ara ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, GAL, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en un 25% o més).

El termini de presentació de sol·licituds estarà actiu fins el 30 de setembre de 2025 i es farà de forma telemàtica.

L’ajut es pot demanar per a inversions a partir de 12.000 euros (sense IVA) i poden cobrir entre un 22 i un 40% del cost amb un màxim de 100.000 euros. El seu atorgament va lligat a una sèrie de requisits i compromisos, com per exemple mantenir l’ocupació i l’activitat oberta un mínim de cinc anys des del cobrament de l’ajut. El poden demanar noves activitats econòmiques o aquelles que ja estiguin en funcionament, però tinguin projectes d’ampliació i de millora.

Els ajuts s’atorguen per concurrència competitiva on cada sol·licitud rep una puntuació de fins a 400 punts a partir de criteris en àmbits com l’economia i l’ocupació, promoguts per joves, l’adaptació al canvi climàtic, la innovació o la priorització per sectors específics. Els tècnics del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya ofereixen atenció personalitzada durant tot el procés.

La passada edició, la convocatòria Leader 2024, a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya es van rebre 27 sol·licituds d’ajut. Es van presentar 23 projectes per part de persones autònomes i empreses i 4 sol·licituds que provenien d’entitats públiques.