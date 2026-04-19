El Sant Hospital de la Seu incorpora una consulta presencial de dermatologia

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha incorporat una nova consulta presencial de dermatologia, en el marc de les accions impulsades des de la Xarxa Territorial Lleida-Pirineus per a atansar l’atenció especialitzada als hospitals d’àmbit comarcal i millorar l’accessibilitat dels pacients. Les visites presencials es complementen amb la teledermatologia, desenvolupada al Centre d’Atenció Primària de la ciutat, que continuarà sent la porta d’entrada a l’atenció dermatològica. La nova consulta presencial a l’FSH permetrà complementar aquest model assistencial, tot afavorint una atenció més resolutiva, coordinada i propera.
El facultatiu referent a la Fundació Sant Hospital per a aquest nou servei és el doctor Andrés Cortés. Des de l’FSH han explicat que d’aquesta manera volen “continuar avançant en la consolidació d’un model assistencial en xarxa, orientat a donar una resposta més propera i adaptada a les necessitats locals”.
L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Joan Barrera, ha celebrat que el centre mèdic recuperi aquesta especialitat i ha felicitat la gerent, Palmira Borràs, i tots els professionals que ho han fet possible. Barrera recorda que amb l’horitzó del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell “cal treballar no només el continent, que és tenir un hospital nou i molt bonic, sinó també el contingut, que és garantir que es donin les especialitats i les freqüències adients per a les nostres necessitats”. I en el cas de dermatologia, el batlle urgellenc remarca que “ja feia molts anys” que no es disposava d’aquesta opció a la ciutat, per la qual cosa valora molt positivament que ara hi sigui present en dues modalitats.
Joan Barrera ha avançat que seguiran treballant per a comptar amb el màxim possible d’especialitats “que siguin necessàries”. Així, tot i matisar que n’hi ha algunes que són molt difícils o impossibles de tenir a l’Alt Urgell, perquè no hi ha prou usuaris potencials per a justificar-ho, sí que n’hi ha moltes altres que “són més freqüents”, com aquesta de dermatologia, i per això cal procurar que es puguin prestar per als pacients de la Seu i la comarca.
La nova activitat assistencial l’ha presentat recentment la doctora Rosa Maria Martí, cap de secció de Dermatologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Aquesta oferta presencial a la Seu s’afegeix al circuit ja existent al territori.