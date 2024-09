Enfocar el rendiment a curt termini alenteix la innovació

Una persona manipulant un ordinador portàtil (arxiu)

La innovació està guanyant terreny ràpidament en les organitzacions, encara que no sense algunes reserves. Un informe de l’IBM Institute for Business Value (IBV) revela que els directors executius enquestats enfronten desafiaments relacionats amb els empleats, la cultura i la governança mentre decideixen com implementar i expandir la innovació ràpidament en les seves empreses. De fet, dades de l’estudi revelen que, mentre el 41% dels directius en l’àmbit global prioritza la innovació sobre l’eficiència, el 49% dels CEO veu el rendiment a curt termini com una barrera per a la innovació.

I és que, en aquest nou context altament competitiu, mantenir-se a l’avantguarda requereix una gran dosi de creativitat; significa estar un pas per davant, anticipant contínuament les necessitats i demandes del mercat empresarial. En aquest context, el principal desafiament radica a trobar la manera de fer que el negoci sigui rendible al mateix temps que es redefineix per a integrar la innovació de manera contínua i adaptar-se a les demandes del mercat.

Integrar innovació constant en la gestió empresarial és clau per a mantenir la competitivitat

En paraules de Carme Castro, CEO de Kainova, coach empresarial i tecnòloga, “estem en una era de canvi on hem de deixar enrere models heretats i obsolets de pensament, gestió i operació que no permeten adaptar-se al ritme actual del progrés i les demandes del mercat. En la construcció de nous models, la innovació és clau per a destacar i mantenir la competitivitat. La necessitat d’innovar constantment sorgeix perquè les idees es repliquen ràpidament, la qual cosa subratlla la importància d’integrar una innovació contínua en les organitzacions”.

Per a Castro, el nou model amb el qual fer front a la situació actual, ha de construir-se sobre un lideratge innovador que combina, entre altres, les habilitats “explotar i explorar”, per a aconseguir que l’operativa sigui cada vegada més eficient, mentre s’està innovant.

L’imperatiu d’un canvi cultural. La figura del líder revolucionari és essencial per a superar la barrera a la innovació

Donat el panorama actual, els CEO són conscients de la necessitat d’una transformació cultural. Dades del mateix informe desprenen que el 54% dels executius (un 57% en l’àmbit global), reconeix que el canvi cultural és més important per a convertir-se en una organització basada en dades que superar els reptes tècnics. Per a això, el paper del líder disruptiu és essencial per a aconseguir aquesta transformació en l’organització i, a la vegada, superar les barreres a la innovació que es presenten en el dia a dia. El líder disruptiu per a Castro és aquell que:

– Incrementa l’eficiència de l’equip potenciant el seu talent i empoderant a les persones.





– Aplica un model expansiu continu on els aprenentatges obtinguts milloren constantment els resultats i augmenten les capacitats de l’equip.





– Fomenta que les persones superin la por al risc i aprenguin dels seus errors, la qual cosa incrementa la seva flexibilitat i accelera la seva capacitat d’adaptació.





– Incorpora la innovació i la disrupció en les dinàmiques del dia a dia treballant amb la intel·ligència col·lectiva i la cocreació.

En implementar la innovació en la seva estratègia empresarial, és crucial que els líders tinguin la capacitat de generar i vetllar per un context, una cultura organitzacional, que promogui i potenciï el talent i la innovació en tots els nivells de l’organització.





Per Tecnonews