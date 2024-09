L’origen del fuet i d’on ve el seu nom

Un parell de fuets (Getty images)

La paraula “fuet” té el seu origen en el català antic, i es relaciona directament amb l’objecte que avui dia anomenem “fuet”, és a dir, un assot o un lligall de corda fina utilitzat antigament per colpejar o guiar animals. Aquest objecte, per la seva forma llarga i estreta, recorda molt a l’embotit que avui coneixem amb el mateix nom. Així, el nom de l’embotit deriva d’aquesta similitud morfològica.

El fuet és un dels embotits més característics i estimats de la gastronomia catalana. Amb el seu sabor suau i textura tendra, aquest embotit s’ha convertit en un element indispensable en les taules de cases i restaurants, sigui com a aperitiu o com a part d’un esmorzar tradicional. Però, d’on prové aquest deliciós embotit? Quin és l’origen del fuet?

L’origen del fuet es remunta segles enrere, en el context rural de Catalunya, on l’elaboració d’embotits era una pràctica comuna per a conservar la carn durant els mesos freds de l’hivern. Tot i que és difícil establir una data exacta de la seva creació, se sap que el fuet, juntament amb altres embotits com la llonganissa i la somalla, té arrels en les tècniques de conservació de la carn que es practicaven des de l’època romana.





Elaboració artesanal

El fuet és un embotit de carn de porc, normalment barrejat amb cansalada i espècies com el pebre negre i l’all. Aquesta barreja es pica finament i s’emboteix en budell natural, per a després ser penjada i curada durant unes setmanes. La curació és un procés fonamental que determina la textura i el sabor final del producte. Durant aquest període, el fuet adquireix el seu característic gust suau i una textura que es fon en boca.

En l’elaboració tradicional, cada detall compta: la selecció de la carn, la proporció justa d’espècies, i fins i tot les condicions climàtiques poden influir en el resultat final. És per això que el fuet fet artesanalment manté una qualitat i autenticitat que molts apreciadors d’embotits valoren per damunt de tot.