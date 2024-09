El Govern actualitza amb un 17,5% les tarifes de reemborsament per a la cobertura dels audiòfons per part de la CASS

Un home portant un audiòfon (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament que regula la prestació audioprotètica de finançament públic per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). D’aquesta manera, s’actualitzen les tarifes amb un augment del 17,5%, calculat a partir de l’IPC acumulat des de 2017, passant de 933,56 euros a 1.100 euros la tarifa de responsabilitat de la CASS per a un audiòfon.

La CASS reemborsa els audiòfons en règim de tercer pagador. D’aquesta manera l’assegurat només haurà d’abonar a l’audioprotesista l’import corresponent al 25% de la tarifa de la CASS. No obstant això, si l’assegurat opta per un audiòfon d’un preu superior al de la tarifa, ha d’assumir la diferència de preu.

A més, al reglament s’estipulen els criteris per a la cobertura per part de la CASS d’aquests aparells. Concretament, es regulen aspectes com el nivell de pèrdua auditiva per a tenir dret a prestació, les condicions per al reemborsament d’un o dos audiòfons, així com el termini de quatre anys com a norma general per a la renovació de la prestació. Aquest reglament entrarà en vigor l’1 de novembre de 2024.

El text també regula el procediment per a la prescripció i la dispensació dels aparells. En aquest sentit, caldrà que els audiòfons els prescrigui un metge especialista en otorrinolaringologia. Una vegada el pacient disposi d’aquesta recepta haurà de demanar entesa prèvia a la CASS, que comprovarà que es compleixen les condicions del reglament. Amb aquesta entesa prèvia, l’assegurat podrà acudir a l’audioprotesista, que li recomanarà i li adaptarà l’aparell més indicat.