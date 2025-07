Endavant el Reglament de qualificació dels conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers

Un autobús fent la seva línia (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament relatiu a la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera (CAP). L’objectiu del Reglament és adaptar les competències dels conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers a les noves exigències del mercat i a la normativa europea, garantint la seva capacitació per a accedir i continuar exercint l’activitat de conducció.

Així, la nova certificació suposa una millora qualitativa per al sector, ja que garanteix que els professionals estiguin degudament formats per a afrontar els reptes de la mobilitat actual, amb criteris de professionalitat, responsabilitat i compromís amb el servei públic. A més, es preveu que la modernització de la professió de conductor pugui incentivar als joves a incorporar-se al sector.

Entrant al detall, el CAP s’aplica a l’activitat de conducció professional de les persones que condueixen vehicles de mercaderies (C, CE, C1, C1E) i de viatgers (D, DE, D1 o D1E) i estableix que cal fer una qualificació inicial i, posteriorment, una formació continuada que s’haurà de passar cada cinc anys. La formació se centra en aspectes essencials per a una conducció segura i eficient, com ara: conducció defensiva i preventiva; anticipació de situacions de risc i perill; respecte i consciència envers la resta d’usuaris de la via i racionalització del consum de carburant. Tal com detalla el Reglament, aquesta formació serà impartida per les associacions autoritzades pel Govern, que serà el responsable d’organitzar els cursos i definir-ne la durada, segons la proposta formativa aprovada pel departament encarregat de la matèria.

Les persones podran accedir a fer el CAP, i, per tant, accedir als permisos de conduir de vehicles de mercaderies i viatgers, en edats més flexibles que l’actual. Així, es passa dels 21 als 18 anys per a les categories C, CE i dels 24 als 21 per a tota la categoria D, i per a les D1 i D1E baixa també fins als 18 en el cas dels serveis regulars nacionals. Així, també es flexibilitza que les persones amb permís de residència temporal puguin exercir activitats de transport per carretera, d’acord amb les categories vigents en el seu permís de conduir, sense necessitat d’haver obtingut prèviament la qualificació inicial del CAP. No obstant això, disposarà d’un termini màxim de sis mesos des de la data d’inici del permís de residència per a completar la formació i obtenir la corresponent acreditació.

Aquelles persones conductores que ja tinguin un permís de conducció de mercaderies i de viatgers o l’obtinguin en el proper any quedaran exemptes d’haver de fer el CAP i podran obtenir la certificació inicial presentant un certificat de l’empresa que acrediti que ha estat contractat com a personal conductor un mínim de sis mesos en els darrers cinc anys. Caldrà, però, passar de forma periòdica la formació continuada cada cinc anys. Per a les persones que obtinguin el permís de conduir d’aquesta categoria, passat aquest any, i no disposin del certificat d’aptitud professional (CAP), podran exercir l’activitat professional amb l’obligació de realitzar i superar el CAP durant l’any següent a l’obtenció de la categoria de conduir.

Tots aquest canvis també han provocat la modificació d’alguns punts del Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per a conduir i del Registre de permisos de conduir, per tal de recollir de forma homogeneïtzada totes les modificacions que ha desenvolupat el CAP i que també va en concordança al canvi que ja es va impulsar a finals de l’any passat. Així, i entre altres aspectes, es permet conduir a les persones majors de 70 anys, sempre que superin un controls mèdics més exhaustius que també recull la modificació del reglament.

A més, aquest canvi normatiu també permet l’ús de la versió digital del carnet de conduir, que en els pròxims mesos podria estar disponible a través de l’aplicació de la Cartera Digital de país que està desenvolupant el Ministeri de de Funció Pública i Transformació Digital.