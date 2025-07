S’aprova el nou Pla nacional contra les drogodependències

La ministra de Salut, Helena Mas (arxiu / SFGA)

El Govern ha donat llum verda al nou Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), un document que ha de servir de guia per a establir les accions a dur a terme en aquesta matèria per part dels diferents actors implicats. El Pla recull les accions que des del Ministeri de Salut s’han anat desenvolupant en aquest àmbit i inclou l’essència del Pla anterior, vigent des de 2004. A més, com a novetat, s’introdueix la participació de la societat civil i la corresponsabilitat de totes les institucions. Així ho ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la seva compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Per a garantir la coordinació en l’abordatge del fenomen de les drogodependències per part de les diferents institucions, paral·lelament al nou Pla, el Govern ha aprovat el Decret de creació del grup de treball del PNCD. Aquest estarà adscrit al Ministeri de Salut i format per professionals de diferents àmbits vinculats amb les drogodependències. Així, al grup hi haurà representants dels diferents ministeris del Govern (afers socials, educació, interior, tributs i fronteres, cultura, esports, joventut, agricultura, turisme, comerç, indústria i treball), com dels comuns, del poder judicial, del SAAS, del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència i del Pla Integral de Salut Mental i Addicions.

Mentre que la representació i les aportacions de la societat civil i les associacions del país es duran a terme, segons ha indicat Helena Mas, a través de la Taula nacional de salut mental i addiccions, el qual recollirà les aportacions del teixit associatiu, i, al seu torn, seran traslladades al Grup de Treball del PNCD.





Els objectius del PNCD i els plans d’actuació

Els sis objectius del Pla són potenciar estils de vida saludables; fomentar el no consum i retardar l’edat d’inici del consum de drogues; disminuir la prevalença del consum de drogues i dels riscos associats; reduir la morbiditat i mortalitat derivada de l’ús de drogues; disminuir l’impacte de les conseqüències de la relació amb les drogues en diferents àmbits; i millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes relacionats amb les drogodependències i la del seu entorn.

A banda, el Pla conté vuit línies estratègiques: la reducció de l’oferta de drogues i de l’accés a aquestes substàncies; la promoció de la salut; la prevenció; la detecció i atenció integral de les persones amb problemes relacionats amb les drogues, la capacitació i formació als col·lectius implicats; la divulgació d’informació; la vigilància i seguiment del fenomen de les drogodependències; i el seguiment i avaluació del PNCD. Aquestes línies estratègiques, segons Mas, es materialitzaran a través de l’elaboració de plans d’actuació periòdics, que inclouran accions concretes per a assolir aquests objectius.