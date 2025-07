Els resultats de l’enquesta efectuada als professionals del SAAS

El logotip del SAAS (arxiu)

Els resultats de l’enquesta de clima i salut laboral efectuada al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) indiquen que el 95 % del personal enquestat, de manera general, se sent reconegut per la seva feina i el 92 % valora les possibilitats de desenvolupament professional. Els treballadors posen de manifest les exigències laborals: el 49 % destaca un elevat volum de feina, el 96 % percep un alt ritme de treball i un 75 % destaca les exigències emocionals vinculades a la feina; tant el ritme com la càrrega emocional s’identifiquen com situacions habituals, degut a la idiosincràsia de les professions sanitàries.

L’enquesta, que es va dur a terme a principis d’any, ha estat resposta per 647 professionals del SAAS, el que equival a un 53,03% de la plantilla. Aquesta tarda la direcció ha presentat els resultats als empleats i empleades.

L’enquesta aborda diverses àrees de l’esfera laboral, com ara el sentit per la feina, les possibilitats de desenvolupament i la capacitat per a poder prendre decisions en el seu dia a dia. Les respostes a aquestes dimensions mostren que els professionals es consideren autònoms, que poden desenvolupar les seves habilitats i que el seu treball actiu dona sentit a la seva tasca laboral.

Pel que fa a les dimensions relacionades amb la qualitat del lideratge i el suport per part dels superiors, indiquen que cal millorar en l’especificació de la definició de certs rols i tasques i en la claredat d’alguns procediments de treball, tot i això, els professionals confien en els seus superiors i consideren fiable la informació que flueix des de la direcció cap als treballadors, amb un 92 % de valoracions positives en la confiança amb el SAAS. A més, el 85% sent que són tractats justament i amb equitat i que tenen la possibilitat de participar en la presa de decisions.

Pel que fa a les dimensions que avaluen el “Burnout”, l’estrès, la satisfacció i la salut, en general i mental, els resultats indiquen que no senten fatiga ni esgotament, no obstant, es posa de manifest que l’impacte emocional és elevat en el conjunt de persones avaluades, especialment en els professionals estrictament de l’àmbit assistencial.

La realització d’aquesta enquesta era una assignatura pendent i un compromís de la direcció amb l’objectiu d’identificar els àmbits de millora de la institució i alhora copsar l’opinió i les percepcions dels professionals. En aquest sentit les primeres línies d’actuació se centraran en àmbits com l’anticipació i la planificació, la implementació de les DLT (Descripcions Llocs de Treball), el suport a la gestió emocional dels professionals i el foment de la conciliació familiar.