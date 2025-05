Encamp: Xerrada per a joves sobre mesures d’accés a l’habitatge

Cartell anunciant la xerrada (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp farà una xerrada el dijous, 29 de maig, a les 19 hores, al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp. En aquest cas, estarà pensada especialment per als joves. L’objectiu serà exposar i explicar aquelles mesures en matèria d’habitatge que poden resultar més útils per a aquest segment de la població, com ara el programa “Primer Pas”, que proporciona ajut durant els primers mesos de lloguer amb l’objectiu de fomentar l’emancipació. Tot i això, aquesta sessió estarà oberta a tothom.

Amb iniciatives com aquestes xerrades el Comú d’Encamp vol garantir una difusió clara i propera de les noves mesures i facilitar que tota la ciutadania estigui ben informada. Es vol arribar de manera especial als col·lectius beneficiaris dels diferents programes, promovent una comunicació directa i afavorint la participació ciutadana en temes tan rellevants com és l’accés a l’habitatge.

Totes les mesures i ajudes impulsades des del comú per millorar l’accés a l’habitatge, així com la reglamentació nacional, la situació actual o altra informació d’interès relacionada, es pot trobar a l’apartat del web comunal comuencamp.ad/habitatge.