Encamp obre les inscripcions per a l’escola de neu

El Comú d’Encamp obre a partir de dijous les inscripcions per a l’escola de neu de la temporada 2021-2022. Les activitats proposades seran l’esquí, el freestyle i el surf de neu.

La situació actual de la pandèmia obligarà a tenir en compte una sèrie de mesures de prevenció, com per exemple, l’hora d’inici de l’activitat que serà de forma esglaonada per grups per evitar aglomeracions, però es recupera la normalitat pel que fa al punt de sortida, des del Funicamp en el cas d’Encamp, o des del local de l’Espai Jove a peu de pistes al Pas de la Casa.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que “tot i les mesures de prevenció que s’aplicaran, recuperem el format habitual de l’escola de neu de dos dies”. El conseller ha afegit que l’escola de neu és una activitat que dona resposta a moltes famílies perquè els seus fills puguin aprendre i gaudir de la pràctica de l’esquí i que “està molt ben valorada per tots els participants”.

L’escola de neu comunal es preveu que comenci a partir del dia 15, i tindrà una durada de 12 caps de setmana. S’hi poden apuntar infants nascuts entre els anys 2005 i 2017.

Els nascuts l’any 2017, que s’inicien en la pràctica de l’esquí, realitzaran classes només un dia a la setmana, el dissabte, creant un grup de debutants tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Les inscripcions per a residents s’obren dijous 16 de desembre i s’han de formalitzar a través del web del Comú d’Encamp en aquest enllaç, les inscripcions per a no residents s’obriran a partir del dia 23 de desembre i s’han de formalitzar a les recepcions dels centres esportius comunals.

Per a més informació es pot contactar amb la recepció dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa, o bé al correu r.gil@encamp.ad.

Els preus de l’escola de neu, són de 235 euros per als residents a la parròquia d’Encamp i de 428 euros per als no residents. Tanmateix, es fan preus especials per al segon germà, per a membres del Club Piolet o del Carnet Jove i per als debutants que el preu serà de 117 euros per als residents i de 214 euros per als no residents.