Andorra Telecom inicia l’activació del 5G

Tal com es va anunciar a l’octubre, en el decurs de la Fira d’Andorra la Vella, Andorra Telecom comença a activar el 5G als mòbils compatibles amb aquesta tecnologia i ho fa de la mà del proveïdor actual de la xarxa de telefonia mòbil, la multinacional sueca Ericsson.

En un inici el 5G estarà disponible als centres de cada parròquia. Més endavant, s’anirà ampliant per connectar totes les parròquies. En aquesta fase inicial no s’instal·laran noves antenes. Es configuraran les existents per poder oferir major velocitat de connexió. Tampoc es farà servir bandes de freqüència diferents de les existents en telefonia mòbil.

Igual que amb el 4G, per implementar el 5G cada fabricant de mòbil ha d’homologar la xarxa on es vol fer ús dels terminals mòbils que ell ha fabricat. Els primers terminals que en podran gaudir aquest mes de desembre seran els de les marques Xiaomi, Huawei i Sony que siguin compatibles amb el 5G. El primer semestre del 2022 es preveu poder-ho oferir als mòbils d’Apple i Samsung.

Actualment, a Andorra hi ha 90.000 mòbils. El juny del 2020, només 107 mòbils eren 5G, però ara, ja n’hi ha 3.000 que són 5G i es preveu que aquesta xifra augmenti després de les festes de Nadal, amb els canvis de terminal mòbil que els usuaris solen fer.

La demanda de més velocitat en la connectivitat incrementa cada dia. El 5G és la tecnologia que dona resposta a aquesta necessitat, oferint als usuaris els avantatges que suposa l’alta velocitat. El valor del 5G és la seva immediatesa, passant d’una latència de 20 mil·lisegons a una de menys de 10 mil·lisegons, amb velocitats teòriques superiors a 1 Gbps.

Segons declaracions del portaveu de la companyia, Carles Casadevall, “La demanda de més velocitat en la connectivitat, incrementa cada dia. El 5G donarà resposta a aquesta necessitat. El 5G anirà evolucionant per oferir-nos millores en sectors com el sanitari, comercial, mobilitat, educació, oci i cultura entre d’altres.”