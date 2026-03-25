Encamp bonificarà les terrasses que s’adaptin abans a la nova normativa per a guanyar harmonia en l’espai públic

El Comú d’Encamp aprovarà per consell de comú, demà dijous, una nova ordinació de terrasses d’ús públic per a tota la parròquia amb l’objectiu de modernitzar la imatge urbana, ordenar l’ocupació de l’espai públic i afavorir la convivència entre l’activitat econòmica i els veïns. La normativa actualitza i substitueix l’ordinació vigent des de 2019, fent un pas més al canvi ja iniciat, i elimina la moratòria corresponent a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, que ara també haurà d’adaptar-se.
Amb la remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, que entra ja en la seva segona i última fase, s’ha estudiat detalladament com la ubicació i el model de terrasses poden contribuir a harmonitzar els espais públics de la parròquia “per això s’ha arribat a aquesta proposta homogeneïtzada, amb informació clara i amb bonificacions per a incentivar el canvi com més aviat millor”, ha indicat el cònsol menor, Xavier Fernàndez.
Una norma per a harmonitzar i seguir millorant l’espai públic
La nova ordinació estableix criteris unificats perquè les terrasses de la parròquia presentin un aspecte coherent, cuidat i integrat en l’entorn. El text regula tant les terrasses situades en espai públic com aquelles ubicades en terreny privat, però visibles des de la via pública, especialment pel que fa als horaris, el soroll, la publicitat i la tipologia del mobiliari.
En paraules del cònsol menor, Xavier Fernàndez, “fem un pas més per a assegurar un espai públic ordenat, segur, accessible i visualment coherent i harmònic, reforçant la convivència entre l’activitat comercial i de restauració amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes”.
Tres models de terrassa ben definits per a simplificar i integrar-se en l’espai públic
El conseller d’Administració, Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, ha explicat que “es defineixen clarament els tres models possibles de terrassa amb l’objectiu de facilitar als restauradors la informació i la col·locació d’aquests elements a la via pública”.
La nova ordenació fixa tres tipologies: terrasses obertes sense tarima (Tipus 1), terrasses obertes sobre tarima amb barana (Tipus 2) i terrasses tancades amb estructura específica (Tipus 3).
Tots els elements que conformen l’espai de terrassa, com para-sols, cadires, taules o estructures de coberta, hauran de seguir unes característiques estètiques i materials concretes per a garantir la coherència visual i evitar impactes negatius en l’espai públic.
Els colors hauran de ser neutres i discrets, prohibint explícitament els tons llampants o fluorescents i l’ús de materials precaris. Igualment, s’elimina la publicitat i els menús dels paraments (excepte el nom de l’establiment, que no pot superar el 20% de l’espai), i es prohibeixen les il·luminacions de colors o intermitents.
El Comú ha incorporat en un dels annexos una descripció de les característiques tècniques per a facilitar als restauradors la confecció de les noves terrasses.
Eliminació de la contaminació acústica i audiovisual
La nova normativa, que en gran part segueix els principis de la que es va aprovar l’any 2019, fa un pas endavant per a continuar apostant per un espai públic respectuós i de convivència.
Per a afavorir el descans veïnal, queda prohibida la instal·lació d’elements acústics, sonors o sistemes de reproducció audiovisual a les terrasses. Tampoc s’hi permeten neveres ni elements de cocció.
Amb l’objectiu de garantir la mobilitat i l’ús compartit de l’espai públic, la nova ordenació defineix amplades mínimes per a assegurar el pas dels vianants: generalment 1,20 metres, ampliats a 2 metres a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa i a 1,5 metres a l’avinguda de Joan Martí d’Encamp.
La normativa també fixa els límits d’ocupació: en places serà del 40%, i en carrers de vianants i vies amb trànsit, com a màxim, del 50%. Les terrasses podran estar obertes entre les 8 h i les 24 h, amb excepcions per a esdeveniments autoritzats pel Comú.
Llicències d’ocupació més llargues i canvi de temporalitat per a facilitar la tramitació als establiments
En el cas de les terrasses anuals, els establiments hauran de presentar la sol·licitud i la documentació tècnica una sola vegada. L’autorització es renovarà tàcitament, i només caldrà presentar una nova sol·licitud en cas que hi hagi algun canvi respecte de la sol·licitud inicial. El conseller Rascagnères ha remarcat que “les terrasses permanents gaudiran de renovació tàcita anual, eliminant la necessitat de tràmits repetitius”
Pel que fa a les terrasses de temporada, caldrà sol·licitar-les cada any. La temporalitat s’adapta a les necessitats dels restauradors i s’avança un mes: la temporada d’estiu s’estendrà de l’1 de maig al 31 d’octubre, i la temporada d’hivern, de l’1 de novembre al 30 d’abril. D’aquesta manera, les autoritzacions responen millor a la realitat de l’activitat comercial i de restauració.
Bonificacions als establiments de restauració per a incentivar el canvi a les noves terrasses
El cònsol menor ha remarcat que “conscients de l’esforç que suposa aquesta renovació per als establiments, s’ha previst un pla d’adaptació amb bonificacions de la taxa”. Les terrasses sobre tarima amb barana disposen de 2 anys per a adaptar-se i gaudiran de bonificacions entre el gener de 2027 i el desembre de 2028. En el cas de les terrasses tancades, el termini d’adaptació és de 6 anys, amb bonificacions entre el gener de 2027 i el desembre de 2031.
Actualment, la taxa d’ocupació de via pública per a la col·locació d’una terrassa oscil·la entre els 26,50 €/m² i els 52,75 €/m² per temporada, en funció de les quatre categories corresponents a les zones existents.
La nova ordinació entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril.