El Programa de Digitalització d’Empreses s’obrirà el 8 d’abril amb un pressupost de 500.000 euros

El Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) torna a posar-se en marxa amb l’objectiu d’ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la seva transformació digital. Així ho ha explicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres on ha detallat les principals línies d’ajuts que contempla el nou programa, impulsat i capitanejat per Andorra Digital.
El pla de subvencions enguany té una partida pressupostària de 500.000 euros mantenint així el pressupost inicial de l’any passat. “El Programa de Digitalització d’Empreses s’ha convertit en una eina clau per a avançar en la maduresa digital del sector privat del país i avançar cap als objectius de digitalització del país”, ha destacat el ministre Rossell. Així, i tal com ha explicat, el pròxim 1 d’abril es preveu la publicació del decret del programa al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i l’obertura està prevista per al 8 d’abril, moment en què les empreses podran començar a sol·licitar les subvencions. A més, i per a poder explicar les principals novetats al sector, s’ha previst una reunió virtual el 13 d’abril.
Es mantenen els serveis, amb millores en l’operativa
La línia d’ajuts d’enguany manté la filosofia i s’han aplicat diferents ajustos per a garantir una millor experiència amb la simplificació del programa, s’ha actualitzat el catàleg per a impulsar una digitalització més avançada i s’ha orientat el programa cap a solucions de major valor estratègic.
En aquest sentit, es mantenen les línies d’ajuts per a solucions pràctiques i finalistes per al comerç, hostaleria i despatxos professionals i s’han incorporat millores per a les empreses dedicades a la restauració i en el paquet de solucions transversals. Pel que fa al primer, s’ha incorporat una línia d’ajuts per a impulsar un programari de gestió, per a poder impulsar una plataforma de reserves en línia i per a poder tenir la carta i el menú digitals. Així, el programa d’enguany també incorpora millores per a les solucions transversals perquè les empreses puguin impulsar i tenir emmagatzematge i serveis al núvol i puguin impulsar la gestió electrònica de pagaments.
A més, el programa manté les línies de subvenció obertes per a acompanyar a les empreses en implementar accions que incrementin la ciberseguretat i la Intel·ligència Artificial (IA), així com l’analítica i l’explotació de dades. Per a les subvencions transversals es podrà arribar a subvencionar fins al 50% del pressupost total i per a les subvencions sectorials fins a un màxim del 30%.
Finalment, i tal com ja s’havia recollit en edicions anteriors, s’acompanya amb un pressupost més elevat a les microempreses (fins a 5 treballadors) amb un màxim de 6.000 euros; 5.500 euros per a les petites empreses (6 a 25 treballadors); les empreses mitjanes (26 a 100 treballadors) podran rebre fins a 4.000 euros i les empreses grans (més de 100 treballadors) fins a 3.000 euros.