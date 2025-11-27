L’oposició al Comú d’Encamp denuncia l’excés de construcció

Al Consell de Comú d’Encamp d’aquest dijous, 27 de novembre, s’ha presentat la memòria d’execució pressupostària del tercer trimestre, que reflecteix l’estat dels comptes a 30 de setembre de 2025. La consellera Marta Pujol, del grup Avancem (PS + independents), ha remarcat que el capítol d’ingressos s’ha incrementat molt per sobre de la previsió pressupostària a causa d’un creixement excessiu de la construcció.
El capítol 1, d’impostos directes, presentava a 30 de setembre, només amb els ingressos del tres primers trimestres, una execució del 120% sobre el total previst per a tot l’any 2025. Pel que fa als impostos indirectes, la variació és de prop del 170% del total del pressupost per al 2025, principalment també per un impost relacionat amb la construcció, que és l’ITP.
Des del punt de vista de l’oposició, “aquestes xifres demostren una gestió comunal curtterminista, que no té en compte la recomanació de moderar el desenvolupament urbanístic, expressada pels especialistes en aquesta matèria i els estudis de capacitat de càrrega”. Des d’Avancem assenyalen que “els ingressos van molt bé per al pressupost del Comú d’aquest any”, però, segons la consellera socialdemòcrata, “no responen a una planificació raonable i assenyada del desenvolupament urbanístic de la parròquia”.
Contra l’argument que cal construir més per a regular els preus del mercat de lloguer, ha comentat que “fins i tot el president de l’Acoda, Miquel Àngel Armengol, va declarar el maig passat que s’està construint el que no necessitem, que no es fa habitatge assequible, sinó per a venda o promocions”. I ha posat l’exemple d’algunes promocions d’obra nova a Encamp, que “preveuen tenir els pisos acabats el 2028 i ja s’ofereixen a preus mínims de 450.000 euros, sense comptar la plaça de pàrquing”.
Avancem reconeix que l’execució de les despeses presenta un bon indicador, com és la reducció de la despesa financera gràcies a la davallada dels interessos.