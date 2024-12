Encamp aprova el pressupost de 2025 amb una previsió d’inversió de 13,5 M€

Consell de Comú a Encamp, aquest dijous (Comú d’Encamp)

A Encamp, el Consell de Comú ha aprovat aquest dijous el pressupost per al 2025 amb un import total de 41,98 milions d’euros, pràcticament un 12% més respecte al pressupost del l’any anterior, amb una previsió d’inversió de 13,5 milions d’euros per a afrontar els principals reptes d’aquesta anualitat. L’interventor Comunal, Jordi Martínez, ha fet una àmplia presentació sobre el contingut del pressupost 2025 i el marc pressupostari 2024-2027.

Es pot consultar aquí el document de resum de presentació del pressupost.

La cònsol major ha recordat que aquest és un pressupost que segueix les tres principals línies estratègiques de l’actual mandat: “la millora de l’espai públic, nous equipaments i serveis destinats a incrementar el benestar de les persones i la consolidació d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar” i ha concretat dient que “aquest 2025 tindrem el projecte de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, començaran les obres de l’avinguda d’Encamp i tindrem el projecte per a iniciar el nou espai jove, social i de lleure, totes dues inversions al Pas de la Casa, així com la plaça de l’Església”, entre moltes altres. La cònsol major ha fet un incís a dos projectes que s’han iniciat aquest 2024 i que també suposen una inversió important aquest 2025 com és la construcció del nou casal de la gent gran i la remodelació del nucli tradicional de les Bons, com inversions plurianuals.

També s’ha informat del projecte que es deriva de la nova concessió del domini esquiable, l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, una remodelació que s’iniciarà un cop finalitzada la temporada d’hivern i es dividirà, com a mínim, en dues fases i que anirà a càrrec de la concessionària.

Durant l’any 2024 s’han iniciat diverses inversions de millora de la xarxa d’aigua potable, que continuaran aquest 2025 amb la portada d’aigua al cap del Port, la millora de la telegestió dels dipòsits d’aigua, així com la refecció de la captació d’aigua de Montuell i la impermeabilització de dos dipòsits que abasteixen la població d’Encamp.

En l’àmbit de les infraestructures de mobilitat durant el 2024 s’han remodelat tres ponts, el de La Mola, el viaducte d’Hort de Godí i el pont de la Molina. Aquesta línia de treballs de manteniment i inversió continuarà aquest 2025 amb la remodelació del pont del carrer Príncep Benlloch. Pel que fa al Pla de manteniment d’edificis, infraestructures i via pública es preveu una dotació de 805.000 euros, dels quals una part important, aproximadament 400.000 €, serviran per a l’última fase del Pla de remodelació i millora de voravies, iniciat el 2020.

Per a completar la llista de les principals inversions la cònsol s’ha referit a la compra d’una nova màquina escombradora que se sumarà als equips actuals per a incrementar la qualitat de la neteja viària. La cònsol ha explicat que hi ha diverses iniciatives per a incrementar la qualitat de la neteja viària en alguns punts, com per exemple, els punts de recollida de residus i especialment amb la recollida d’andròmines. Es preveu la construcció de quatre nous punts de recollida amb casetes tancades i sistemes de viodeovigilància i a Valira Nova, Tirader, Ajustants i Prat de Genil, amb un inversió de 400.000 euros que inclourà contenidors intel·ligents. Pel que fa a la treta de neu es preveu també la compra d’una turbina que permetrà agilitzar el servei així com el nou trampolí per a la descàrrega de la neu al Pas de la Casa.

A Valira Nova el projecte a part de la construcció del nou punt de recollida inclourà també la remodelació de la parada de bus i l’enjardinament de la zona.

Mas, ha explicat que s’ha previst de nou una partida per a contribuir a millorar situació de l’accés a l’habitatge per a aquest 2025 de “50.000 euros, ampliable, per a donar resposta al programa d’ajudes socials per a l’habitatge que ha de veure la llum el pròxim mes de gener”. Mas ha recordat que durant aquest 2024 s’hi ha treballat, i s’ha traslladat l’anàlisi de dades a Govern, s’ha posat a disposició els pisos del Pas de la Casa, que un cop finalitzada la temporada es tornaran a posar disposició, i segueix vigent la bonificació del 90% sobre les quotes tributàries per a fomentar la construcció de pisos de lloguer.

Per a completar les principals accions de millora d’equipaments i serveis, així com el posicionament com a destinació de turisme esportiu i familiar, es preveu la remodelació del gimnàs del Pas de la Casa, el trasllat de la biblioteca comunal així com altres millores al centre esportiu del Pas de la Casa, que segueixen la línia de continuïtat iniciada amb el canvi de paviment de la sala poliesportiva iniciat aquest 2024, així com el canvi dels podis de competició, per a citar-ne algunes. A Encamp, es preveu la remodelació de la planta baixa del Complex Esportiu entre altres.

Mas ha destacat les accions previstes en l’àmbit cultural i esportiu per a desenvolupar una àmplia programació cultural adreçada a tots els públics, destacant els espectacles infantils i el nou Festival de Titelles. També ha recordat que estan previstos els esdeveniments esportius com l’Spartan Race, la Travessa d’Encamp i la del Pas de la Casa que complementen l’oferta turística durant els mesos de primavera i estiu, així com el desenvolupament del projecte de posicionament digital en l’àmbit del turisme.

Finalment s’ha fet menció als ajuts en prestacions socials, programes per a la gent gran i de suport a les entitats esportives, culturals i socials de la parròquia per a l’any 2025 que ascendeixen a més de 800.000 euros.

En referència al capítol 1 de personal que incrementa un 3,62% en gran mesura pels increments salarials derivats de l’actualització de salaris en base a l’IPC, cal destacar també la dotació econòmica per al “Pla de formació per als empleats públics del 2025 dotat en 60.000 euros”.

Per últim ha destacat les inversions en matèria de ciberseguretat i sistemes d’informació, que enguany incrementen considerablement, per a assolir estàndards de seguretat a l’administració comunal, tenint en compte el salt cap a l’administració electrònica així com el desenvolupament de diferents projectes d’intel·ligència artificial per a millorar l’eficiència a dins de l’administració.

El fet d’avançar amb tramitació i serveis digitals implica també millorar la seguretat en l’àmbit tecnològic, i, per això, fent referència als últims episodis de seguretat al país, ha emfatitzat la importància de destinar recursos a aquesta prevenció.

En referència als ingressos, la cònsol major ha recordat que “cal insistir en la prudència alhora d’efectuar aquest pressupost que, tot i que sigui una xifra rècord, alhora de pressupostar els ingressos, s’ha tingut en compte el context econòmic que condiciona aquestes partides”. Tanmateix, Mas ha afegit que, pel que respecta a les despeses, “el calendari d’execució anirà marcant el desenvolupament d’aquest pressupost, i actuarem amb rigor i control permanent, com hem fet fins ara”.

Pel que fa a l’endeutament, la previsió de tancament segons el pressupost seria d’una ràtio del 55% a finals del 2025. En funció de la previsió dels ingressos i de l’execució pressupostària s’ha previst la contractació d’un préstec que suposarien un increment d’uns 4 milions d’euros aproximadament.





Aprovació de les ordinacions tributàries i de preus públics per al 2025

La cònsol major ha explicat que pel que fa a impostos i taxes, “s’han aplicat de mitjana l’IPC amb algunes excepcions on s’han mantingut els imports actuals i altres que s’han incrementat per a ajustar-los a la realitat del servei”.

A tall d’exemple, les activitats de gent gran, les escoles bressol, activitats d’infància i joventut, entrades espectacles, activitats culturals, zona blava i verda, els aparcaments verticals han mantingut imports del 2024, i per altra banda, la taxa d’entrada a l’abocador de terres del Maià passa de 6,5 a 8 euros, els abonaments de 24 hores dels aparcaments horitzontals que estaven desfasats comparativament amb altres parròquies o serveis similars han incrementat un percentatge per sobre de l’IPC, o el consum d’aigua potable per als grans consumidors, una mesura que vol contribuir a un ús racional del consum d’aigua, ha incrementat un 14,7% (1,43 a un 1,64 m3)





Adjudicat el canvi del parquet de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa

El Consell de Comú també ha donat llum verda a una de les inversions previstes per a aquest 2024, el canvi de paviment, concretament el nou parquet de la pista polivalent, del Centre Esportiu del Pas de la Casa. Aquesta inversió necessària donat el desgast del paviment per la pràctica esportiva, assegurarà unes instal·lacions preparades per a seguir acollint les disciplines de futbol, handbol, basquet i voleibol, entre altres, i “tenir unes instal·lacions adequades per als nostres clubs i que ens segueixen posicionant com un referent d’estades esportives” en paraules de la cònsol major, Laura Mas.

L’empresa guanyadora del concurs ha estat AC Construccions per un import de 189.976,32€, més IGI. Els treballs tindran una durada d’unes 9 setmanes i es planificaran de manera que afectin el mínim possible al funcionament del Centre Esportiu i dels clubs.





Moratòria per a la construcció de parcs solars

El Comú d’Encamp té previst aprovar una nova normativa reguladora de les construccions de parcs solars que s’inclourà en el POUPE. Aquesta moratòria preveu l’excepció de la tramitació d’autoritzacions de construcció de parcs solars executats en terreny comunal per entitats de dret públic o per entitats amb participació pública.

La cònsol major s’hi ha referit: “hem de trobar l’equilibri entre l’impuls a les energies renovables, per les quals hem d’apostar-hi clarament, i l’impacte paisatgístic que pot arribar a tenir aquestes construccions sinó ho fem de manera ordenada”.





Aprovació del reglament de Protocol, cerimonial i honors del Comú d’Encamp

El Consell de Comú ha aprovat el reglament de Protocol, cerimonial i honors del Comú d’Encamp que deriva de la llei de protocol que es va aprovar l’any 2022 i que atorga als comuns la potestat de l’establiment per via reglamentària dels honors i distincions atorgats en l’àmbit comunal.

Entre molts aspectes es regula la col·locació de les banderes, les distincions, el codi de vestimenta per als actes tradicionals o de rellevància, les medalles, l’himne, l’atorgament de distincions, la recepció d’autoritats, els honors fúnebres, entre molts altres aspectes, amb “l’objectiu de facilitar l’organització dels actes, conservar les tradicions i contribuir a fer que tothom se senti còmode, pensant sempre en la imatge de la institució al servei de la ciutadania”, en paraules de la cònsol major.