A Encamp, Avancem s’oposa al pressupost 2025 i proposa modificacions de les tarifes i l’ordinació tributària

Avancem, grup del PS + Independents d’Encamp, ha votat en contra del projecte de pressupost del Comú per al 2025 perquè “no és el que hauria elaborat, encara que tècnicament sigui correcte i equilibri ingressos i despeses”. La partida destinada a ajuts per a accedir a l’habitatge torna a ser de 50.000 euros. El 2024 es preveia la mateixa quantitat, “però, no s’ha executat per manca de voluntat real, ja que no s’han establert les condicions i els requisits per a optar-hi”, assenyalen els socialdemòcrates.

Pel que fa a l’Ordinació tributària de la parròquia d’Encamp per al 2025, ha proposat modificar els impostos de la propietat, de rendiments arrendataris i de transmissions patrimonials per a incidir en el mercat de l’habitatge i els preus dels lloguers.

“El de rendiments arrendataris hauria de ser de l’1% per als preus que se situïn en el preu fixat pel Decret 454/2024, del 20-11-2024, d’aprovació del Reglament dels preus assequibles del parc públic d’habitatge del Govern”. Per a Encamp, aquest preu és de 9,23 euros per m2 i un coeficient corrector d’1 euro segons la distancia al centre del país. “També s’hauria de gravar almenys amb un 40% la diferència entre aquest preu i els lloguers que estiguin per sobre”, indica Avancem.

Pel que fa a l’ITP, han proposat eximir-ne les persones que adquireixin un pis per a destinar-lo al lloguer al preu fixat pel Decret 454/2024 o un preu inferior.

Avancem també ha votat en contra de tornar a apujar els preus de les activitats esportives, especialment els dels abonaments sènior i de pare o mare amb un fill o més. Han remarcat que no volen “cafè per a tots”, com alguna vegada se’ls ha retret en comissió, sinó afavorir uns hàbits de vida saludables per a col·lectius vulnerables com la gent gran o les famílies monoparentals. “El preu de l’abonament de pare o mare amb fills a més de 330 euros pot comportar que se’l puguin permetre les famílies nuclears, però no moltes famílies monoparentals, mentre que l’augment de l’abonament sènior ja va ser objecte de protestes a començament d’any i, ara, es preveu una altra pujada per sobre de l’IPC”, manifesten des de les files d’Avancem. Els consellers de la minoria també han comentat que “les prestacions socials de 2024 han presentat el doble de denegacions d’ajut que el 2021”.

Malgrat tot, la minoria s’ha ofert per a treballar conjuntament els reglaments que està previst aprovar a principis de 2025, com el de jubilació voluntària dels treballadors del Comú o el d’accés a l’habitatge, i mantenir un diàleg democràtic i constructiu pel bé de la parròquia.