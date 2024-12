S’incrementa la despesa en béns i serveis a les llars andorranes

Medicaments en una farmàcia (freepik)

La despesa total efectuada per les llars del Principat en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat un +14,4% durant l’any 2023 en relació amb l’any anterior, així com la mitjana de la despesa per persona (+9,7%). Amb la mateixa tendència, la mitjana de la despesa per llar ha augmentat un 6,6% i la de la despesa equivalent per persona, un 7,1%.

Respecte a l’any 2022, la despesa total de la població resident al Principat va augmentar l’any 2023 en tots els grups, destacant “Salut” (+40,7%), “Hoteleria i restauració” (+31,6%) i “Vestit i calçat” (+28,5%).

Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2023, el 84,8% de la despesa es va fer al Principat i el 15,2% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2022, la despesa efectuada a l’interior augmenta un 15,8%, i la seva materialització a l’estranger, un 6,8%.

Respecte a l’any 2022, la despesa al Principat ha augmentat en tots els grups excepte “Ensenyament” (-13,8%), destacant l’augment dels grups “Hoteleria i restauració” (+39,4%), “Salut” (+36,0%) i “Vestit i calçat” (+35,8%). La despesa efectuada fora del Principat, ha disminuït pels grups “Vestit i calçat” (-29,7%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (-19,2%), “Béns i serveis diversos” (-15,1%), “Transport” (-11,0%) i “Esbarjo, espectacles i cultura” (-3,5%); en canvi, han augmentat per la resta de grups, destacant els grups “Salut” (+148,0%), “Aliments i begudes no alcohòliques” (+41,1%), “Ensenyament” (+29,7%), “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+22,5%) i “Hosteleria i restauració” (+19,4%).

L’Enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges.

Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (s’estima que el 64,1% de les persones residents al Principat ocupen el seu habitatge en règim de lloguer), règim que ha augmentat respecte a l’any 2022.

El preu mensual dels lloguers més recents (menys d’un any de lloguer a l’any 2023) ha passat, en mitjana, dels 8,2 € per metre quadrat l’any 2022 a 11,7 € l’any 2023, mentre que la mediana ha passat de 8,5 € per metre quadrat a 9,3 €. Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, la mitjana del preu mensual per metre quadrat és de 8,6 € l’any 2023, mentre que l’any 2022 va ser de 7,7 €.

Les dades corresponents a l’any 2023 indiquen que la demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 51,4%, per persones que viuen en llars sense persones dependents, és a dir, en llars d’un adult (13,1%), o en llars amb dos o més adults sense persones dependents (38,3%).

Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,9 anys al 2023, pràcticament igual a la de l’any 2022 (12,8 anys).

Finalment, cal destacar que, d’acord amb les dades de l’any 2023, el 87,6% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 31,6% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Per contra, l’11,3% no disposa de cap vehicle. El 10,8% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 68,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 21,6%, a Portugal.