Propostes musicals de l’Escola Municipal de Música de la Seu per a aquest Nadal

L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell organitza tot un seguit d’activitats nadalenques que arrenquen amb els ‘Petits Concerts’, continuaran amb ‘Nadales al Carrer’ i clouran amb la interpretació dels Pastorets. Així, a partir d’aquest dimarts, dia 9, i fins el dilluns 15 de desembre, tindran lloc els “Petits concerts de Nadal” a l’aula d’audicions del centre acollirà l’alumnat d’instrument. A les 17:30 hores (del 9 al 12 de desembre) i a les 18:30 hores (el dilluns 15 de desembre). Són concerts oberts a tothom, on es fa una pinzellada de les obres que han treballat aquest primer trimestre de curs.
Aquests concerts volen ser una bona oportunitat per a escoltar als companys i les diferents especialitats instrumentals que hi ha a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell.
‘Nadales al carrer’
Dins de la programació nadalenca del ‘Món Màgic de les Muntanyes’ de la Seu, el dissabte 13 de desembre es compta de nou amb la proposta musical ‘Nadales al carrer’. Com ja és tradició, anirà a càrrec de l’alumnat infantil del centre: els nens i nenes de sensibilització (de 3 a 6 anys) de l’Escola Municipal de Música (EMM) i, enguany, com a novetat, els acompanyarà la “BatuChristmas” que posarà ritme entre un punt a un altre de les actuacions al carrer.
Amb el suport d’un grup instrumental, aquests infants interpretaran les nadales: Estel de Nadal (Marta Canellas), Cançó de bressol (Conxita Badia), Vénen els tres reis (Popular infantil) i Ja ve Nadal (Jan Holdstock), fent un recorregut musical a les tradicions d’aquestes dates.
Les actuacions seran a les 12.30 hores, davant la Sala Sant Domènec, 12.45 hores Plaça del Patalín, 13.00 hores al Punt Màgic dels Desitjos (passeig Joan Brudieu) i a les 13.15 hores, al Punt Màgic Espai de la Música (plaça de les Monges).
Des de la direcció de l’Escola Municipal de Música es manifesta que “animem a la ciutadania a acompanyar i donar tot l’escalf a aquests petits grans músics que en algun d’ells serà el primer cop que actuaran dalt d’un escenari”.
Concert de Nadal: Els Pastorets
Els grups de cant coral seran els protagonistes en aquesta ocasió del tradicional Concert de Nadal. L’actuació tindrà lloc també aquest proper dissabte, 13 de desembre, a les 18.00 hores, a la sala Sant Domènec. L’entrada és lliure.
El programa del concert serà una versió de Carles Mesa dels tradicionals “Pastorets”, interpretada per cantaires de 7 a 10 anys, juntament amb un combo format per professorat de l’escola.
La cantata comptarà, a més, amb la participació de joves actors i actrius del propi centre i del Conservatori de Música dels Pirineus, així com també antics alumnes, que posaran en escena les peripècies d’en Lluquet i en Rovelló per a vèncer les forces del mal. Han estat ells i elles mateixes qui han fet una adaptació del guió, involucrant-se encara més en l’obra.
Per a poder realitzar aquest concert, cantaires, músics i actors han fet assajos i sessions de treball durant tot el trimestre, incrementant l’esforç les darreres setmanes.
Des de la direcció de l’Escola Municipal de Música “agraïm la implicació de tots i cadascun dels i les alumnes i també de les famílies, del professorat i de Cal Bundancieta per la seva col·laboració, així com de tots els i les professionals que donen suport un cop més amb l’objectiu que aquestes activitats siguin tot un èxit i tant l’alumnat com públic assistent puguin gaudir-ne”.