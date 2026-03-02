Els treballs de reparació d’urgència a l’N-260 comencen aquesta setmana

El Ministeri espanyol de Transports ha anunciat que aquest dilluns, 2 de març, comencen els treballs d’urgència per reparar l’asfalt a la carretera N-260 (Eix Pirinenc) al tram de 30 quilòmetres entre Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell. Aquesta actuació arriba després que al llarg d’aquest hivern tant els conductors com els municipis per on passa aquest tram han denunciat l’aparició de centenars de sots, que actualment ja han esdevingut un risc per a la seguretat del trànsit. Tot i que alguns dels forats més perillosos han estat coberts de manera provisional, encara n’hi segueix havent molts i, per això, s’hi ha instal·lat senyals provisionals d’advertència o de limitació de velocitat.
A més a més, els ajuntaments de la zona han denunciat que, malgrat que les abundants nevades d’enguany han agreujat la situació, el mal estat a què s’ha arribat ara és conseqüència de la manca de renovació del ferm al llarg dels darrers anys. Aquest començament d’any també n’han demanat explicacions electes de Junts i d’ERC, que han presentat preguntes al Parlament català, al Congrés i al Senat per a exigir tant la reparació urgent de la via com una millora general de l’asfalt perquè això no torni a passar. En aquest sentit, ara hi ha d’altres trams de l’Eix Pirinenc on el ferm també està desgastat en alguns punts, com per exemple a la zona del port del Cantó o a la part de la Cerdanya que depèn de la demarcació de Girona.
El Ministeri ha explicat que la reparació que es farà ara a l’N-260, de Bellver a la Seu, forma part d’una partida de 4 milions d’euros que també inclou reparacions d’urgència en vies de la plana de Lleida, on darrerament els conductors i els xofers professionals també han denunciat un empitjorament de l’estat del ferm. És el cas de l’autovia A-2 entre la Panadella i Cervera, en un tram de 8,5 quilòmetres, i 8 quilòmetres de la carretera LL-11 al voltant de la ciutat de Lleida, on connecta tant amb l’A-2 com amb l’N-240. A banda de fer-hi reasfaltatge, també es preveu restaurar-hi la senyalització horitzontal.