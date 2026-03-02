El projecte de colònies d’Engolasters amplia capacitat amb 36 llits disponibles per a aquest estiu

El Comú d’Escaldes-Engordany continua avançant en el desplegament del projecte de la casa de colònies d’Engolasters. Aquest estiu, l’equipament comptarà amb un total de 36 llits gràcies a la posada en marxa de la reforma interior de la segona caseta, els treballs de la qual han començat aquesta mateixa setmana.
La nova instal·lació permetrà habilitar 20 places addicionals, que se sumaran a les 16 de la primera caseta, ja operativa l’estiu passat. Les obres tenen un cost de 73.222 euros i una durada aproximada de dos mesos, amb la previsió que l’equipament estigui plenament en funcionament durant la temporada estival.
Paral·lelament, el Comú traurà pròximament a concurs la tercera fase del projecte, centrada en la construcció de l’edifici que aglutinarà els principals serveis del complex. Aquesta fase inclourà l’habilitació de banys i dutxes per a nens i nenes, així com la instal·lació d’un espai d’office-cuina. El projecte contempla, igualment, la construcció de totes les infraestructures bàsiques de subministrament i sanejament necessàries per al correcte funcionament de l’equipament, incloent-hi el dipòsit d’aigua potable, les fosses sèptiques i la xarxa d’aigua i desguàs, així com altres serveis.
Amb aquesta ampliació progressiva, el Comú d’Escaldes reforça l’aposta per Engolasters com a espai estratègic per al desenvolupament d’activitats educatives, de convivència i de descoberta de l’entorn natural, dotant-lo d’unes instal·lacions adaptades a les necessitats actuals i preparades per a créixer de manera ordenada i sostenible.