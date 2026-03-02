Les colònies de “L’estiu és teu” obren les inscripcions de la seva 32a edició

Les colònies de ‘L’estiu és teu’ han obert les inscripcions de l’edició número 32 de la seva història, després del seu inici el 1995. Des de llavors, un total de 165.347 joves i infants han participat en aquesta proposta de lleure educatiu impulsada per l’Agència Catalana de la Joventut i que té lloc els mesos d’estiu als albergs de la Xanascat. En aquesta edició, l’oferta abasta fins a dotze tipologies d’estades que es faran en un total de dotze albergs de la xarxa pública.
En total, el programa de lleure educatiu ofereix per aquest estiu 2026 fins a 3.172 places adreçades a infants i adolescents de 5 a 16 anys. Uns participants que estaran al càrrec de més de 400 monitors/es i que es repartiran en 57 torns al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre.
Entre la diversitat de l’oferta s’hi inclouen les següents tipologies de colònies: música, temàtiques amb idiomes (en anglès, francès o alemany), multiesportives, combinat d’anglès i multiesportives, ciència i enginy, cinema, excursionisme, dansa i emocions, fotografia i imatge, art i creativitat, natura i, com a novetat d’enguany, ràdio i podcast. Pel que fa a la durada de les estades, s’oferiran torns des de 7 dies / 6 nits en totes les tipologies.
En relació a la distribució territorial, Girona és la demarcació on més places s’ofereixen per al 2026 amb un total de 1.230, seguida del Camp de Tarragona (904), Barcelona (548) i les Terres de l’Ebre (490).
40 places per a catalans/es residents a l’estranger
“L’estiu és teu” també ha reservat per aquesta edició 2026 fins a dos torns per a nois i noies catalans/es de 8 a 16 anys que resideixen a l’estranger. En concret, es tracta de fins a 20 places per a cada torn en estades que combinen esports i idiomes als albergs de L’Escala (entre el juliol i l’agost) i La Molina (agost).
En aquestes colònies, en què la llengua vehicular és el català, es pretén que els participants combinin les activitats fisicoesportives amb l’aprenentatge de la llengua catalana. En aquest sentit, a més de participar en excursions, jocs o esports d’aventura (com ara escalada, BTT, descens en bot o tir amb arc), els nois i noies faran tres hores de català al dia en tallers pràctics i lúdics.
Colònies inclusives
L’objectiu de Joventut és que ‘L’estiu és teu!’ continuïn sent unes colònies inclusives i que garanteixin la igualtat d’oportunitats a l’hora de gaudir del lleure educatiu. Per això, l’ACJ destina recursos i reforços per a famílies amb fills i filles amb dependència o discapacitat.
El programa garanteix que disposin de monitors i monitores en exclusiva per tal de poder participar de les diferents activitats. Gràcies a l’aportació de 934.270€ acumulada des de 2013, un total de 1.532 infants i adolescents amb aquesta circumstància han pogut participar al programa amb el suport de 1.137 persones.
Ajuts a les famílies
D’altra banda, “L’estiu és teu” també beneficia les famílies nombroses, monoparentals i les acollidores, les quals continuaran gaudint d’una reducció del 10% en el preu de les estades. Aquests ajuts van beneficiar 347 participants en l’edició passada (entre les quals 221 nombroses, 58 monoparentals i 6 acollidores), i un total de 17.412 des de la implantació d’aquesta mesura el 2008.
Finalment, un total de 62 titulars del Carnet Jove també van gaudir de “L’estiu és teu!” de l’edició passada amb una reducció sobre el preu de l’estada del 5%.