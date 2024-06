Els trasplantaments d’òrgans es podran fer a Andorra el 2027

La ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

Responent a la pregunta de la consellera general del Grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, la ministra de Salut, Helena Mas, ha donat terminis per al trasplantament d’òrgans i teixits a Andorra. De còrnia aquest any, de teixits el 2025 i d’òrgans el 2027. De moment se centren en el primer, perquè la resta requereixen guies i reglaments que encara no estan desplegats.

“Altres teixits o, fins i tot, per als òrgans requereixen una urgència molt important i preveiem un trasllat de professionals sanitaris externs al país per a poder fer aquestes extraccions. Tots aquests circuits i guies encara no estan en desenvolupament”, detallava la ministra en la sessió.

La ministra també ha esmentat que l’any passat es van fer 10 trasplantaments, 9 renals i un pulmonar.

Durant la sessió de Consell General d’aquest dijous, en aquesta ocasió a demanda de Concòrdia, la ministra d’Afers Socials ha fet un repàs per les dades d’ajuts i els criteris d’elegibilitat. Ha remarcat que s’han donat menys ajuts, però les famílies que els han rebut els han necessitat més elevats. A l’equip encarregat de les prestacions hi ha 48 persones i el temps de resposta per sol·licitud és d’entre 20 i 30 dies per a l’ajut ocasional i de 40 a 50 dies per la pensió de solidaritat per discapacitat.