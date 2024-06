Aquest divendres, sí! Nit de la Candela a Ordino

Milers d’espelmes cremaran a Ordino (freepic.diller)

Per motius de caràcter meteorològic, la Nit de la Candela que havia de tenir lloc ahir dijous, a la nit, a Ordino, es va haver d’ajornar a avui divendres, dia 21 de juny. L’hora de començament serà la mateixa, a les 21.30 hores, però hi poden haver alteracions en la programació d’actuacions, segons assenyalen des del Comú ordinenc.

El departament de Cultura de la corporació local d’Ordino ha estat treballant a contrarellotge per a fer possible aquest canvi de data – a causa del temps- amb la mínima afectació possible i garantint el programa establert en un inici. D’aquesta manera, Ordino viurà, un any més, una festa de llum gràcies a les 11.000 espelmes que cremaran i que estaran repartides pels diferents racons del poble.