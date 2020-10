Els Taure tindreu una setmana romàntica del 12 al 18 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La teva parella prendrà la iniciativa, així tu descobriràs que t’encanta que t’organitzin la vida si es tracta d’assumptes passionals. Treball: tot torna a la normalitat gràcies a algú que vetlla pels teus interessos. Mantenir el contacte social et serà profitós.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És una setmana romàntica amb Venus formant bons aspectes i la lluna il·luminant el cel, només et queda sentir l’amor amb intensitat. Treball: estàs de sort, però si tu no ho veus no aprofitaràs la bona ratxa. Has d’estar predisposat.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Ser conseller sentimental pot sortir-te bé si saps escoltar. Seràs el consol d’una amistat i això et farà veure que saps més del que creus. Treball: reconciliar-te amb la persona amb la qual mantens un enfrontament serà la tasca de la setmana.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La lluna activarà la teva sensualitat, i t’ajudarà a expressar el teu poder de seducció. El teu objectiu ha de ser cuidar-te i deixar que t’acaronin. Treball: complir amb una tasca que no et motiva té la seva dificultat, però pots donar-li la volta a les circumstàncies.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Fes un forat en la teva agenda per estar més a prop de la persona que estimes, per passar més temps amb la teva família. Cuida especialment les teves cervicals. Treball: les decisions en solitari et portaran problemes, aquesta setmana, pot ser que a algú li senti malament.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Encara que no ho creguis tens sort en l’amor. No et condicionis pensant que no trobaràs parella o fomentaràs el contrari del que desitges. Treball: no t’aferris a una situació límit per por a quedar-te sense res, És probable que tot canviï.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Parlar d’amor conduint o veient la tele no és molt pràctic. Tal vegada et sentaria bé sortir de casa i fomentar una trobada romàntica amb la teva parella. Treball: les condicions que et van prometre i no es van complir podrien fer-se efectives aquests dies.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Pots viure una setmana intensa si deixes parlar al teu cor. Les teves emocions necessiten exterioritzar el que sents per alliberar-te de la tensió. Treball: si estàs esperant que et feliciti el teu cap per resoldre certa situació, et sorprendràs, ho faran els teus companys.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

L’amor ocuparà tots els moments que puguis dedicar-li, sobretot si s’ha fet realitat aquest desig que portaves temps esperant. Treball: el teu centre d’atenció no seran els assumptes professionals i això es notarà. Vigila amb no cometre errors.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Reacciona. La teva relació està demanant a crits que la reinventis; tingues més detalls que la teva parella troba a faltar. Treball: tot està a punt de caramel perquè aconsegueixis allò que beneficiï els teus interessos. Confia en tu mateix.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Venus en el sector dels viatges t’ajudarà a descobrir persones que també busquen un ideal per viure un amor sense fronteres. Treball: el teu enemic pot acabar sent el teu millor aliat en una situació que a priori, t’és adversa i que t’obliga a canviar d’estratègia.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sembla ser que el teu complement ideal no és aquell que t’ho posa tot fàcil. Si t’agraden els reptes, trobaràs qui te’ls proporcioni. Treball: la tendència és la de no donar a l’abast amb els assumptes que has d’atendre, així que el millor és que t’ho prenguis amb molta calma.