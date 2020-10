Decàleg de tardor per cuidar les dents… Perquè en algun moment et llevaràs la mascareta!

L’estiu suposa un veritable repte per a les nostres dents i ara cal recuperar-se: canviem les rutines alimentàries, no som tan acurades amb la higiene i sotmetem a les nostres dents a canvis de temperatura extrems. Segons el doctor Iván Malagón, més del 92% de la població espanyola pateix càries, la malaltia bucodental més comuna. No et deixis portar per la mandra a l’hora de cuidar les teves dents, aprofitant l’excusa de que no es veuen amb la mascareta. Això és un gran error!

El doctor Iván Malagón, director d’Iván Malagón Clinic ens proposa un decàleg que has de tenir molt en compte en la nostra tornada a la rutina diària postvacacional si volem mantenir la nostra salut bucodental i prevenir possibles molèsties i malalties:

1- COMPTE AMB EL QUE BEUS: evita ingerir amb freqüència begudes carbonatades o sucs àcids. Aquests poden descalcificar l’esmalt de les dents i provocar el seu desgast prematur. Prendre cafè i beure vi afavoreix l’aparició de taques en les dents.

2- ALERTA AL TABAC: Fumar, a més de ser perjudicial per a la nostra salut general, és molt negatiu per a la dentadura. La nicotina enfosqueix l’esmalt i taca les dents. Provoca malalties en les genives i pot ocasionar la pèrdua de les dents a llarg termini. A més, el tabac estimula la pèrdua en la permeabilitat de les mucoses, disminuint l’oxigenació i donant lloc a l’envelliment prematur i a l’absència de salut de la peça i els teixits que envolten a la dent. A més, ara amb l’ús de la mascareta, aquest vici és més negatiu encara per a la nostra boca.

3- NO OBLIDIS LES PROTEÏNES en la teva dieta, poden ser el nostre aliat. A més, és recomanable augmentar el consum de calci, fluor i vitamines A, C, D i K. Una dieta basada en la ingesta de proteïna com a base de l’alimentació pot ser perjudicial per a la salut, provocant que l’organisme reaccioni destruint la proteïna que genera el cos i no el greix. Aquest dèficit a més, porta conseqüències negatives sobre la salut oral, ja que condiciona la resposta inflamatòria i afavoreix la malaltia de les genives que pot provocar la pèrdua de dents. Les dietes hiperproteiques a més, afecten l’estat immunològic, redueixen el volum, les propietats antibacterianes i fisicoquímiques de la saliva i provoquen un dèficit de vitamines dels grups A, B i C.

4- PLATS CALENTS SÍ, PERÒ AMB COMPTE. Quan baixen les temperatures, ens ve de gust degustar plats calents, però cal ser cautelosos, ja que els canvis de temperatura bruscos dels aliments (de fred a calor o viceversa) poden provocar sensibilitat dental per afectació dels vasos sanguinis i els nervis de les dents. Fins i tot, a llarg termini, la necrosi d’aquests teixits.

5- ENDOLCEIX AMB MODERACIÓ! Els bacteris productors de càries es nodreixen especialment dels aliments rics en sucres. És important reduir el seu consum i raspallar les dents immediatament. No sols els caramels i els dolços estan composts per sucre, també els refrescos són rics en hidrats de carboni.

ALIMENTS “LIGHT”, AMB COMPTE. Després dels excessos de l’estiu, la nostra intenció en vigilar la dieta i baixar de pes augmenta. Cal parar esment en aquests “aliments sense sucre”, ja que en excés són nocius per a les nostres dents. La gent associa “aliment light” amb “aliment sense sucre”, però no és així, sinó que són aliments baixos en calories, però poden provocar càries igual que un altre tipus d’aliments, ja que contenen sucres.

CARBOHIDRATS?, DEPÈN. Per a una bona salut, cal moderar la ingesta de carbohidrats:

*Hidrats no recomanables, com les patates fregides de paquet, posseeixen midó, que es converteix en àcid, i aquest pot atacar les dents amb una ‘vida activa’ de fins a 20 minuts.

*Altres hidrats són recomanables, com els llegums (llenties o la favada), posseeixen una alta dosi de vitamina B que ajuda a evitar les fissures en els llavis, tan molestes en els dies de fred.

6- APOSTA PER UNA BONA HIGIENE. En la tornada a la rutina l’hàbit de cura bucal ha de realitzar-se tres vegades al dia, de forma vertical i circular, amb un raspall de truges suaus. Una neteja 10 està composta per pasta que contingui fluor, fil dental i col·lutori i ha d’incloure la llengua i el paladar i fer un ‘massatge’ a les genives amb moviments circulars en cada raspallat.

7- VOLTA A l’ESTRÈS? EVITA ALGUNS HÀBITS:

L’hàbit nociu de grinyolar les dents en excés desgasta la seva superfície, afectant el suport dental (lligament, os i geniva), la qual cosa provoca mobilitat anormal de les dents i molèsties en l’articulació de la mandíbula. Pot ser provocat per tenir les dents descol·locades i per l’excés d’estrès, però el dentista et pot ajudar a que aquest mal hàbit desaparegui.

Tornar a la vida quotidiana, a l’estrès i al treball, fan que els nostres mals hàbits apareguin de nou. Mossegar llapis, gel o les nostres ungles, quan estem nerviosos, és un exemple d’això. És un hàbit negatiu sobretot perquè provoca microtraumatismes en les dents i afecta molt a l’articulació temporomandibular.

8- SEGUEIX LES TENDÈNCIES, AMB CAUTELA. Com per exemple decorar les dents. Les perforacions i pírcings provoquen danys irreparables en la dentadura i llengua.

9- TORNA A LA RUTINA DE L’ESPORT, però atenció a la dentadura. Una boca en mal estat pot perjudicar el rendiment esportiu, ja que genera, entre altres: problemes d’equilibri, lesions musculars, maldecaps i enrampades. A més, una alta acumulació de bacteris en la nostra boca pot ocasionar que aquestes viatgin per la sang i es vagin dipositant en els músculs, la qual cosa comportaria una pèrdua del to fibril·lar que podria donar lloc a diverses lesions, com esquinçaments, dolors articulars o lesions dels tendons.

10- VISITA AL TEU DENTISTA, encara que no tinguis cap molèstia, pot ser un problema, ja que són freqüents les petites fractures en les dents, provocades per cops amb gots, en les piscines, etc. (especialment els nens). A més, això es pot agreujar si passa temps, podent causar patologies irreversibles, com la necrosi pulpar

Per bellezactiva.com