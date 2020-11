Els Taure haureu de ser més professionals del 23 al 29 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Confia en la teva família, t’ajudarà en el que et faci falta, però no esperis estar al límit de les teves forces per cridar-los. Treball: no cedeixis al mal ambient, encara més si no tens res a veure amb l’assumpte que s’està debatent. Tracta de no immiscuir-te.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Setmana d’alts i baixos que afectarà les teves relacions personals, tret que superis els moments en què tot sembla estar en contra teva. Treball: compleix amb aquelles obligacions en les quals t’has embarcat. Sigues més professional.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots comprovar aquests dies la sort que tens en comptar amb amics que et recolzen sense posar en judici la teva forma de ser. Treball: centra’t a solucionar les coses, no les deixis a mig fer, perquè això ralenteix encara més l’eficàcia de la teva labor i pots perdre els nervis.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si t’han mentit ho descobriràs aquesta setmana, perquè l’engany no pot perpetuar-se si tu estàs sent sincer amb els altres. Treball: t’esperen moments de molta activitat i has d’estar al cas dels detalls que poden passar-te desapercebuts.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Controla els teus arravataments, has de canalitzar la teva energia adequadament si no vols anar provocant conflictes. Distancia’t dels problemes per superar-los millor. Treball: para esment, ja que tens tendència a la dispersió i no pots jugar-te-la.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Digues de manera simple i planera el que sents, el que et passa, el que tens dins el cor i el que pateixes. És pitjor callar quan estàs disgustat que dir la veritat. Treball: queixar-te sempre del mateix només serveix per estar malament i no dominar la situació. Canvia.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El teu cap vol obeir al teu cor però aquest et porta a fer el contrari, així que ho tens difícil per resoldre la situació. Treball: tens tot al teu favor perquè les coses et surtin bé, però no esperis que siguin uns altres que et donin l’oportunitat, fes-ho tu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Evita, costi el que costi, l’enfrontament amb una persona que pot sentir que la vida no li va tan ben com a tu. Treball: si demanen la teva col·laboració en alguna cosa que t’entusiasma, abans de llançar-t’hi organitza bé la teva agenda, no sigui que no puguis complir.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

T’esperen uns dies bastant moguts, però feliços. Vas a reconciliar-te amb el passat, i les teves emocions, a flor de pell, et portaran a experimentar sensacions molt intenses. Treball: la comprensió és el que marca la diferència i tu faràs gala d’estar a l’altura.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si algú et demana alguna cosa des del cor, no t’hi podràs negar, però vigila, allunya’t de qui no sap compartir. Treball: significa tant per a tu que no estàs veient on estan les teves prioritats. No es tracta d’escollir, sinó de saber estar en el teu lloc a cada moment.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Planteja les coses no només des del teu punt de vista, perquè si t’estan donant una de freda i una de calenta serà que tu tampoc fas les coses el millor que pots. Treball: t’estan donant massa facilitats i t’acomodes. Necessites un canvi professional.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si t’has compromès amb tu mateix a canviar certes actituds que t’han portat a la ruptura, no facis marxa enrere i treu el millor de tu. Treball: quan una porta es tanca, una altra s’obre. No t’aferris a la feina, la vida t’està obligant a canviar de rumb.