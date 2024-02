Andorra Endavant sol·licita una investigació externa per a clarificar “l’escàndol dels pagaments excessius de la CASS”

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner (Consell General)

Andorra Endavant, la formació liderada per Carine Montaner, expressa la seva preocupació davant de “l’escàndol que ha sacsejat la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) arran de la revelació de pagaments excessius per un total d’1,5 milions d’euros a persones amb invalidesa”.

La formació ha sol·licitat una investigació externa per a esbrinar la veritat sobre aquests pagaments “per error” i per A assegurar-se que es prenen les mesures adequades per a evitar incidents similars en el futur. Contraris a la idea que la mateixa CASS o el Govern portin a terme la investigació interna, han suggerit encomanar una investigació independent per a assegurar-ne l’objectivitat i eficàcia. Andorra Endavant reitera, doncs, la seva demanda d’una auditoria externa per a “aclarir els fets sense polititzar la investigació”.

Andorra Endavant destaca la importància d’una investigació externa neutra i fiable que permeti accedir a la CASS per a obtenir una visió completa i imparcial dels fets i ha subratllat “la necessitat de vetllar per la transparència i la responsabilitat en la gestió dels fons públics”.

Enfront de la proposta de crear una comissió d’enquesta interna, Andorra Endavant insisteix en la importància d’una investigació externa independent que garanteixi la imparcialitat i credibilitat del procés. La formació manté la seva “determinació de buscar la veritat sobre aquesta qüestió” i està a l’espera de la compareixença de la CASS davant de la comissió legislativa corresponent programada per a aquest dijous, dia 8 de febrer, al Consell General per tal de tenir més informació.